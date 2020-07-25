В Одесі знову не змогли підняти танкер Delfi

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею.

Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершені", - написав Куций.

За його словами, Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитись від права на підйом судна та передати повноваження АМПУ.

"Для цього завтра я скликаю екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в Одеській обласній державній адміністрації", - написав Куций.

Він також пообіцяв, що днями оприлюднить спільний з Міністерством інфраструктури України план підйому.

"Всі деталі — згодом. Безапеляційно, АМПУ в найкоротші терміни повинна взяти на себе реалізацію ліквідації та прибирання танкера з міського пляжу", - резюмував Куций.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.

Перші спроби підняти танкер не вдалися. Роботи планували продовжити сьогодні.

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