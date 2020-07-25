В Одессе снова не смогли поднять танкер Delfi

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103652 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113074 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117966 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152234 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117241 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104521 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105178 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102317 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе снова не смогли поднять танкер Delfi

В Одессе снова не смогли поднять танкер Delfi

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.

Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - написал Куцый.

По его словам, Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ.

"Для этого завтра я собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации", - написал Куцый.

Он также пообещал, что на днях обнародует совместный с Министерством инфраструктуры Украины план подъема.

"Все детали - потом. Безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборки танкера с городского пляжа", - резюмировал Куцый.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Первые попытки поднять танкер не удались. Работы планировали продолжить сегодня.

Украинские Национальные Новости

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