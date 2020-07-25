В Одессе снова не смогли поднять танкер Delfi
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.
Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - написал Куцый.
По его словам, Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ.
"Для этого завтра я собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации", - написал Куцый.
Он также пообещал, что на днях обнародует совместный с Министерством инфраструктуры Украины план подъема.
"Все детали - потом. Безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборки танкера с городского пляжа", - резюмировал Куцый.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые попытки поднять танкер не удались. Работы планировали продолжить сегодня.