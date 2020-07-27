Малеваный рассказал, какие в Госэкоинспекции полномочия по Delfi
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. К полномочиям Государственной экологической инспекции относится контроль ситуации в акватории вокруг затонувшего танкера Delfi относительно возможных разливов, отбор проб для лабораторных исследований с целью установления уровня загрязнения воды нефтепродуктами и начисления убытков судовладельцу и их взыскание. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает УНН.
"В связи с тем, что в последние дни возникает очень много вопросов, связанных с судном Delfi, должен расставить все точки над "і". Юрисдикция Госэкоинспекции в этой истории ограничивается вопросами защиты окружающей среды. К полномочиям инспекторов относится контроль ситуации в акватории вокруг затонувшего танкера относительно возможных разливов, отбор проб для лабораторных исследований с целью установления уровня загрязнения воды нефтепродуктами, начисления убытков судовладельцу и их взыскание. Подчеркиваю, что к процессу подъема судна Государственная экологическая инспекция Украины никакого отношения не имеет", - написал Андрей Рисованный.
Он отметил, что всеми вопросами, связанными с поднятием судна и определения подрядчика, занимается сегодня Администрация морских портов Украины.
Напомним, с 27 июля операция по поднятию танкера Delfi из акватории морского порта "Одесса", должна перейти под контроль Администрации морских портов Украины, после решения экспертной комиссии ГСЧС.
Также напомним, что танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые попытки поднять танкер не удались.