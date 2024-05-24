Макрон зупинив виборчу реформу в Новій Каледонії після смертоносних заворушень
Київ • УНН
Президент Франції Макрон відмовився від суперечливих планів виборчої реформи в Новій Каледонії після смертоносних заворушень, пообіцявши діалог для пошуку альтернативної угоди щодо майбутнього території.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не проводитиме спірної виборчої реформи на французькій тихоокеанській території Нова Каледонія після смертоносних заворушень, пише УНН з посиланням на BBC.
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Виступаючи під час візиту на головний острів, Макрон сказав, що місцеві лідери мають розпочати діалог, щоб знайти альтернативну угоду про майбутнє архіпелагу.
"Я пообіцяв, що ця реформа не пройде сьогодні в нинішніх умовах", - сказав Макрон.
"Ми дамо кілька тижнів, щоб заспокоїти напруженість і відновити діалог, щоб знайти широку згоду" між усіма сторонами, додав він, заявивши, що розгляне ситуацію через місяць.
За його словами, якщо обидві сторони зможуть дійти нової угоди, територія зможе проголосувати за її ухвалення на референдумі.
За словами Макрона, надзвичайний стан буде скасовано, коли буде демонтовано всі барикади протестувальників. Він описав насильство як "безпрецедентний повстанський рух", наближення якого ніхто не передбачав.
Аеропорт у Нумеа, столиці Нової Каледонії, як і раніше, закритий для комерційних рейсів. Військові літаки вивезли з території близько 300 туристів із Австралії та 50 із Нової Зеландії. Вони повідомили, що стали свідками підпалів та пограбувань, а також відчували нестачу продовольства.
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Внаслідок заворушень, грабежів та підпалів шестеро людей, у тому числі двоє поліцейських, було вбито та сотні поранено.
Наразі право голосу на території мають лише корінні канаки та ті, хто прибув із Франції до 1998 року.
Запланована реформа дозволила б більшій кількості жителів Франції, у тому числі тим, хто прожив у Новій Каледонії щонайменше 10 років, мати можливість голосувати.
Багато канаків, що становлять близько 40% населення, побоюються, що це послабить їхній політичний голос і ускладнить проведення будь-якого майбутнього референдуму про незалежність.