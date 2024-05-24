Макрон остановил избирательную реформу в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков
Киев • УНН
Президент Франции Макрон отказался от противоречивых планов избирательной реформы в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков, пообещав диалог для поиска альтернативного соглашения по будущему территории.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет проводить спорной избирательной реформы на французской тихоокеанской территории Новая Каледония после смертоносных беспорядков, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Выступая во время визита на главный остров, Макрон сказал, что местные лидеры должны начать диалог, чтобы найти альтернативное соглашение о будущем архипелага.
«Я пообещал, что эта реформа не пройдет сегодня в нынешних условиях», - сказал Макрон.
«Мы дадим несколько недель, чтобы успокоить напряженность и возобновить диалог, чтобы найти широкое согласие» между всеми сторонами, добавил он, заявив, что рассмотрит ситуацию через месяц.
По его словам, если обе стороны смогут прийти к новому соглашению, территория сможет проголосовать за его принятие на референдуме.
По словам Макрона, чрезвычайное положение будет отменено, когда будут демонтированы все баррикады протестующих. Он описал насилие как "беспрецедентное повстанческое движение", приближение которого никто не предвидел.
Аэропорт в Нумеа, столице Новой Каледонии, по-прежнему закрыт для коммерческих рейсов. Военные самолеты вывезли с территории около 300 туристов из Австралии и 50 из Новой Зеландии. Они сообщили, что стали свидетелями поджогов и ограблений, а также испытывали недостаток продовольствия.
Дополнение
В результате беспорядков, грабежей и поджогов шесть человек, в том числе двое полицейских, были убиты и сотни ранены.
Сейчас право голоса на территории имеют только коренные канаки и те, кто прибыл из Франции до 1998 года.
Запланированная реформа позволила бы большему количеству жителей Франции, в том числе тем, кто прожил в Новой Каледонии не менее 10 лет, иметь возможность голосовать.
Многие канаки, составляющие около 40% населения, опасаются, что это ослабит их политический голос и усложнит проведение любого будущего референдума о независимости.
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