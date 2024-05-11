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Макрон зробив нове попередження для москви

Макрон зробив нове попередження для москви

Київ • УНН

 • 57177 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейських союзників бути переконливими і надійними у стримуванні Росії від продовження наступу в Україні, попередивши, що Європа повинна бути готовою діяти і захищати мир, якщо Росія загрожуватиме її інтересам і безпеці.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав своїх європейських союзників бути стосовно росії переконливими та такими, що заслуговують на довіру, пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

"Нове попередження для москви", - вказує видання.

У відео, опублікованому в суботу 11 травня, у якому він відповідав на запитання користувачів Інтернету, Еммануель Макрон повертався до питання війни рф проти України. І, як зазначається, президент Франції хотів бути твердим у цьому питанні: "сьогодні перед нами стоїть величезний виклик", вказав він.

"Україна зазнала нападу з боку росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити росію від продовження наступу. В Україні на карту поставлено суверенітет та територіальну цілісність цієї країни. Верховенство закону також відіграє свою роль. загальні правила, і якщо ми дозволимо цьому статися в Україні, це закон найсильнішого, і ми не можемо бути в безпеці, це відбувається за 1500 кілометрів від нас", - зазначив Макрон.

Також, за даними Le Figaro, Макрон вказав, що "ми повинні постачати більше обладнання українцям".

За його словами, відповідь для росії має бути європейською. "Слід також сказати, що всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб переконати їх", - продовжив Макрон.

На завершення і ніби повертаючись до своїх коментарів на початку року, коли він закликав ввести війська в Україну, Макрон, як вказано, "повернувся до своєї короткострокової стратегії". "Ні, я всіма силами сподіваюся, що нам не доведеться воювати", - обіцяє він.

"Ми повинні бути переконливими і заслуговувати довіри щодо наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко і загрожуватимете моїм інтересам, моїй власній безпеці, я не виключаю втручання", - додав він.

І на завершення він вказав: "Франція - не держава війни, а держава миру, але так, якщо ми хочемо мати мир, ми повинні його захистити".

Макрон про можливе розгортання військ в Україні: "Виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років"02.05.24, 14:08 • 93073 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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