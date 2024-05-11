Макрон сделал новое предупреждение для москвы

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских союзников быть убедительными и надежными в сдерживании России от продолжения наступления в Украине, предупредив, что Европа должна быть готова действовать и защищать мир, если Россия будет угрожать ее интересам и безопасности.
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Мексика пережила рекордные температуры в 10 городах, включая столицу, на фоне сильной жары, которая вызвала отключение электроэнергии и перенапряжение электросети.
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46-летний мужчина из Николаевской области, которого российская оккупационная власть назначила "директором" херсонского СИЗО, подозревается в том, что принудительно перевел и депортировал более 150 осужденных в Россию и на оккупированные территории.
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В оккупированной Луганской области одна за другой горят нефтебазы, нанося значительный ущерб и истощая запасы горючего, что затрудняет врагу заправку военной техники.