Макрон сделал новое предупреждение для москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих европейских союзников быть по отношению к россии убедительными и заслуживающими доверия, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

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"Новое предупреждение для москвы", - указывает издание.

В видео, опубликованном в субботу 11 мая, в котором он отвечал на вопросы пользователей Интернета, Эммануэль Макрон возвращался к вопросу войны рф против Украины. И, как отмечается, президент Франции хотел быть твердым в этом вопросе: "сегодня перед нами стоит огромный вызов", указал он.

"Украина подверглась нападению со стороны россии, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить россию от продолжения наступления. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальная целостность этой страны. Верховенство закона также играет свою роль. общие правила, и если мы позволим этому произойти в Украине, это закон сильнейшего, и мы не можем быть в безопасности, это происходит за 1500 километров от нас", - отметил Макрон.

Также, по данным Le Figaro, Макрон указал, что "мы должны поставлять большее оборудование украинцам".

По его словам, ответ для россии должен быть европейским. "Следует также сказать, что все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их", - продолжил Макрон.

В завершение и как бы возвращаясь к своим комментариям в начале года, когда он призвал ввести войска в Украину, Макрон, как указано, "вернулся к своей краткосрочной стратегии". "Нет, я всеми силами надеюсь, что нам не придется воевать", - обещает он.

"Мы должны быть убедительными и заслуживать доверия в отношении наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам, моей собственной безопасности, я не исключаю вмешательства", - добавил он.

И в завершение он указал: "Франция - не государство войны, а государство мира, но да, если мы хотим иметь мир, мы должны его защитить".

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