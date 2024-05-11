Макрон сделал новое предупреждение для москвы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  138135 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  155607 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  163117 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  149928 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149513 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130068 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132880 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122023 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168061 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150800 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Макрон сделал новое предупреждение для москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских союзников быть убедительными и надежными в сдерживании России от продолжения наступления в Украине, предупредив, что Европа должна быть готова действовать и защищать мир, если Россия будет угрожать ее интересам и безопасности.

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Макрон сделал новое предупреждение для москвы

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На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, враг пытается продвинуться вглубь, но ситуация находится под контролем.

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"Сейчас продолжаются активные боевые действия" - Синегубов о ситуации на севере Харьковской области

Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико

Мексика пережила рекордные температуры в 10 городах, включая столицу, на фоне сильной жары, которая вызвала отключение электроэнергии и перенапряжение электросети.

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Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико

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46-летний мужчина из Николаевской области, которого российская оккупационная власть назначила "директором" херсонского СИЗО, подозревается в том, что принудительно перевел и депортировал более 150 осужденных в Россию и на оккупированные территории.

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"Директору" оккупационного херсонского СИЗО сообщили подозрение за принудительный вывоз более 150 осужденных

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Польша начинает работу по дальнейшему укреплению всей своей восточной границы.

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Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

Из-за изменения климата Венесуэла может стать первой страной в современной истории, потерявшей все свои ледники после того, как последний оставшийся ледник Ла-Корона на пике Гумбольдта растаял.

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Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории, указав, что это подчеркнуло неспособность россии использовать свои боеприпасы по целям.

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Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Нидерландский певец Йост Кляйн был дисквалифицирован с песенного конкурса "Евровидение" за нарушение правил из-за неподобающего поведения в отношении члена команды после некого инцидента.

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Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

Дроны ГУР атаковали волгоградский нефтеперерабатывающий завод в россии, сообщили источники.

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Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

В оккупированной Луганской области одна за другой горят нефтебазы, нанося значительный ущерб и истощая запасы горючего, что затрудняет врагу заправку военной техники.

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