Макрон збирає Раду оборони щодо ситуації в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон збере в понеділок опівдні у форматі відеоконференції Раду оборони щодо ситуації в Афганістані. Про це пише УНН з посиланням на Le Figaro.
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Франція оголосила про розгортання військового підкріплення в Об’єднаних Арабських Еміратах для полегшення евакуації своїх громадян.
Французькі армії дійсно розпочали операцію у неділю ввечері, залучивши два транспортних літака ВПС з вантажем та особовим складом на борту, які вилітають вночі та вранці в понеділок на авіабазу Аль -Дафра в Сполучених Штатах. Арабські Емірати, повідомляє Міністерство Збройних Сил.
Перша ротація запланована на понеділок. Після цього громадяни будуть “доставлені в мегаполіс іншими армійськими літаками”, уточнили військові.
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США евакуює співробітників посольства з Кабула. Італія також розпочала операції з репатріації свого персоналу, зберігаючи при цьому гарнізон посольства в аеропорту столиці Афганістану.
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Велика Британія готується припинити дипломатичну місію в Афганістані.
США розгорне 5 тисяч військових в Афганістані. 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.
За заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.