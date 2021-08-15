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Макрон збирає Раду оборони щодо ситуації в Афганістані

Макрон збирає Раду оборони щодо ситуації в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон збере в понеділок опівдні у форматі відеоконференції Раду оборони щодо ситуації в Афганістані. Про це пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Франція оголосила про розгортання військового підкріплення в Об’єднаних Арабських Еміратах для полегшення евакуації своїх громадян.

Французькі армії дійсно розпочали операцію у неділю ввечері, залучивши два транспортних літака ВПС з вантажем та особовим складом на борту, які вилітають вночі та вранці в понеділок на авіабазу Аль -Дафра в Сполучених Штатах. Арабські Емірати, повідомляє Міністерство Збройних Сил.

Перша ротація запланована на понеділок. Після цього громадяни будуть “доставлені в мегаполіс іншими армійськими літаками”, уточнили військові.

Нагадаємо

США евакуює співробітників посольства з Кабула. Італія також розпочала операції з репатріації свого персоналу, зберігаючи при цьому гарнізон посольства в аеропорту столиці Афганістану.

Нагадаємо

Велика Британія готується припинити дипломатичну місію в Афганістані. 

США розгорне 5 тисяч військових в Афганістані. 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.

За заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.

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