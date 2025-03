США евакуює співробітників посольства з Кабула

Деталі

Посольство США в Кабулі написало в Twitter, що воно "передало представникам "Талібану" в Досі, Катар, де проходять мирні переговори, що будь-які дії з їхнього боку, які ставлять американський персонал "або нашу місію під ризик" будуть зустрінуті "швидкою і рішучою відповіддю Міністерства оборони США".

Раніше президент США Джо Байден заявив про перекидання та розгортання 5 тисяч військових для "організованого і безпечного" скорочення американського та союзного персоналу в Афганістані.

US Army Chinook lands at Kabul airport tonight as evac commences pic.twitter.com/59TwFY5yLE

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) August 15, 2021

Доповнення

Троє афганських офіційних осіб повідомили 15 серпня Associated Press, що таліби увійшли до передмістя Кабула і перебували в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман. Раніше таліби захопили Джелалабад, недалеко від великого прикордонного переходу з Пакистаном, останнє велике місто, окрім Кабула, непідконтрольне їм.

Тим часом AFP з посиланням на представника талібів повідомляє, що бійцям "Талібану" в неділю було наказано чекати біля воріт Кабула і не входити в столицю Афганістану, після повного краху сил безпеки країни, хоча жителі повідомляли, що таліби мирно увійшли в деякі віддалені передмістя столиці.

У наступі, який тривав трохи більше тижня, таліби завдали поразки афганським силам безпеки, які почали тікати з великих районів країни, навіть при деякій підтримці з повітря з боку американських збройних сил.

За даними ЗМІ, таліби ще станом на вчора взяли під контроль 90% країни.

Наступ "Талібану" почався після рішення США і сюзників по НАТО вивести свої сили з Афганістану.