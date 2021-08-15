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США эвакуируют сотрудников посольства из Кабула

США эвакуируют сотрудников посольства из Кабула

Киев  •  УНН

 • 23965 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в столице Афганистана Кабуле после того, как талибы взяли под свой контроль ключевой восточный город Джелалабад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аxios.

Детали

Посольство США в Кабуле написало в Twitter, что оно "передало представителям "Талибана" в Дохе, Катар, где проходят мирные переговоры, чт любые действия с их стороны, которые ставят американский персонал "или нашу миссию под угрозу" будут встречены "скорым и решительным ответом Министерства обороны США".

Ранее президент США Джо Байден заявил о переброске и развертывании 5000 военных для "организованного и безопасного" сокращения американского и союзного персонала в Афганистане.

US Army Chinook lands at Kabul airport tonight as evac commences pic.twitter.com/59TwFY5yLE

- Jack Posobiec (@JackPosobiec) August 15, 2021

Дополнение

Трое афганских официальных лиц сообщили 15 августа Associated Press, что талибы вошли в пригород Кабула и находились в столичных районах Калакан, Карабах и Пагман. Ранее талибы захватили Джелалабад, недалеко от большого пограничного перехода с Пакистаном, последний крупный город, кроме Кабула, неподконтрольный им.

Между тем AFP со ссылкой на представителя талибов сообщает, что бойцам "Талибана" в воскресенье было приказано ждать у ворот Кабула и не входить в столицу Афганистана, после полного краха сил безопасности страны, хотя жители сообщали, что талибы мирно вошли в некоторые отдаленные пригороды столицы.

В наступлении, которое длилось чуть больше недели, талибы нанесли поражение афганским силам безопасности, которые начали бежать из крупных районов страны, даже при некоторой поддержке с воздуха со стороны американских вооруженных сил.

По данным СМИ, талибы еще по состоянию на вчера взяли под контроль 90% страны.

Наступление "Талибана" началось после решения США и сюзникив по НАТО вывести свои силы из Афганистана.

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