Італія евакуює своїх громадян літаком з Кабула

Деталі

Посольство Італії в Кабулі також надіслало електронного листа всім співвітчизникам в Афганістані, подавши заклик повернутися. “Після запрошень на виїзд із країни з огляду на серйозне погіршення умов безпеки, завтра, 15 серпня, близько 21.30, з аеропорту Кабула громадянам Італії стане доступним політ ВПС”, — йдеться у листі. Тому посольство запрошує “залишити країну”, скориставшись цим авіаперевезенням.

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“Ми готуємось до будь -яких випадків, включаючи евакуацію. Ми повинні думати про безпеку співробітників нашого посольства”, — заявив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Доповнення

В аеропорту буде утримуватися представницький гарнізон, як і більшість інших посольств. Щодо ситуації безпеки в посольстві Італії в останні дні, конфронтація на найвищому рівні на лінії Палаццо Чигі-Фарнезіна-Оборона-Інтер’єр була постійною, Міністерство закордонних справ також підтримувало тісний контакт з Державним департаментом США, щоб вирішувати скоординовані дії, у тому числі з іншими союзниками. Перебуваючи в італійському офісі, співробітники служби безпеки були напоготові та готові до будь -якого сценарію.

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