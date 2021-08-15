Італія евакуює своїх громадян літаком з Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Італія також розпочала операції з репатріації свого персоналу, зберігаючи при цьому гарнізон посольства в аеропорту столиці Афганістану. Про це пише УНН з посиланням на ANSA.
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Посольство Італії в Кабулі також надіслало електронного листа всім співвітчизникам в Афганістані, подавши заклик повернутися. “Після запрошень на виїзд із країни з огляду на серйозне погіршення умов безпеки, завтра, 15 серпня, близько 21.30, з аеропорту Кабула громадянам Італії стане доступним політ ВПС”, — йдеться у листі. Тому посольство запрошує “залишити країну”, скориставшись цим авіаперевезенням.
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“Ми готуємось до будь -яких випадків, включаючи евакуацію. Ми повинні думати про безпеку співробітників нашого посольства”, — заявив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
Доповнення
В аеропорту буде утримуватися представницький гарнізон, як і більшість інших посольств. Щодо ситуації безпеки в посольстві Італії в останні дні, конфронтація на найвищому рівні на лінії Палаццо Чигі-Фарнезіна-Оборона-Інтер’єр була постійною, Міністерство закордонних справ також підтримувало тісний контакт з Державним департаментом США, щоб вирішувати скоординовані дії, у тому числі з іншими союзниками. Перебуваючи в італійському офісі, співробітники служби безпеки були напоготові та готові до будь -якого сценарію.
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