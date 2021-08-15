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Италия эвакуирует своих граждан самолетом из Кабула

Италия эвакуирует своих граждан самолетом из Кабула

Киев  •  УНН

 • 16701 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Италия также начала операции по репатриации своего персонала, сохраняя при этом гарнизон посольства в аэропорту столицы Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Посольство Италии в Кабуле также направило электронное письмо всем соотечественникам в Афганистане, подав призыв вернуться. “После приглашений на выезд из страны ввиду серьезное ухудшение условий безопасности, завтра, 15 августа, около 21.30, из аэропорта Кабула гражданам Италии станет доступным полет ВВС”, — говорится в письме. Поэтому посольство приглашает “покинуть страну”, воспользовавшись этим авиаперевозкам.

Цитата

“Мы готовимся к каких-либо случаев, включая эвакуацию. Мы должны думать о безопасности сотрудников нашего посольства ”, - заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Дополнение

В аэропорту будет содержаться представительный гарнизон, как и большинство других посольств. По ситуации безопасности в посольстве Италии в последние дни, конфронтация на самом высоком уровне на линии Палаццо Чиги-Фарнезина-Оборона-Интерьер была постоянной, Министерство иностранных дел также поддерживало тесный контакт с Государственным департаментом США, чтобы решать скоординированные действия, в том числе с другими союзниками. Находясь в итальянском офисе, сотрудники службы безопасности были наготове и готовы к любым -Какого сценария.

Напомним

Великобритания готовится прекратить дипломатическую миссию в Афганистане.

США развернет 5000 военных в Афганистане. Боевики под контролем 20 из 34 провинций страны после захвата еще двух вчера.

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.

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