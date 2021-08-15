Британія готується до евакуації свого посла з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Велика Британія готується припинити дипломатичну місію в Афганістані, оскільки таліби піднялися на відстань не більше семи миль від Кабула, що викликало побоювання в Уайтхоллі, що столицю можуть захопити за “кілька днів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Деталі
Вищі урядові джерела заявили, що Велика Британія евакуює свого посла та персонал і більше не буде утримувати там форпост посольства.
Уся швидкість виведення британців стала очевидною на тлі швидкого просування талібів. Винищувачі зіткнулися з афганською армією недалеко від столиці, де західні сили встановили оборонний периметр в аеропорту.
Бойовики мають під контролем 20 із 34 провінцій країни після захоплення ще двох учора.
Нагадаємо
США розгорне 5 тисяч військових в Афганістані.
В Афганістані створять групу для переговорів з талібами.
За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.