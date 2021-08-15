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Великобритания готовится к эвакуации своего посла из Афганистана

Великобритания готовится к эвакуации своего посла из Афганистана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Великобритания готовится прекратить дипломатическую миссию в Афганистане, поскольку талибы поднялись на расстояние не более семи миль от Кабула, что вызвало опасения в Уайтхолле, что столицу могут увлечь за "несколько дней". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Высшие правительственные источники заявили, что Великобритания эвакуирует своего посла и персонал и больше не будет удерживать там форпост посольства.

Вся скорость вывода британцев стала очевидной на фоне быстрого продвижения талибов. Истребители столкнулись с афганской армией недалеко от столицы, где западные силы установили оборонительный периметр в аэропорту.

Боевики под контролем 20 из 34 провинций страны после захвата еще двух вчера.

Напомним

США развернет 5000 военных в Афганистане.

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. "Талибан" выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в "Голос шариата".

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