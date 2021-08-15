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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 15446 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Макрона собирает Совет обороны по ситуации в Афганистане

Макрона собирает Совет обороны по ситуации в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 17613 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон соберет в понедельник в полдень в формате видеоконференции Совет обороны по ситуации в Афганистане. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Франция объявила о развертывании военного подкрепления в Объединенных Арабских Эмиратах для облегчения эвакуации своих граждан.

Французские армии действительно начали операцию в воскресенье вечером, привлекая два транспортных самолета ВВС с грузом и личным составом на борту, которые вылетают ночью и утром в понедельник на авиабазу Аль -Дафра в Соединенных Штатах. Арабские Эмираты, сообщает Министерство Вооруженных Сил.

Первая ротация запланирована на понедельник. После этого граждане будут “доставлены в мегаполис другими армейскими самолетами”, уточнили военные.

Напомним

США эвакуируют сотрудников посольства из Кабула. Италия также начала операции по репатриации своего персонала , сохраняя при этом гарнизон посольства в аэропорту столицы Афганистана.

Напомним

Великобритания готовится прекратить дипломатическую миссию в Афганистане.

США развернет 5000 военных в Афганистане. 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, онивошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.

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