14:03
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
Ексклюзив
13:33
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
Майже мільйон гривень і сотні тисяч доларів - у Вінниці викрито схему з фіктивною інвалідністю

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Вінниці викрили двох медичних працівниць, які організували схему з фіктивною інвалідністю. Задокументовано отримання 4600 доларів США за документи для встановлення ІІ групи інвалідності.

Майже мільйон гривень і сотні тисяч доларів - у Вінниці викрито схему з фіктивною інвалідністю

У Вінниці викрито двох медичних працівниць - сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні. Їх підозрою у виготовленні фіктивних медичних документів і вимаганні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, сімейна лікарка приймала пацієнтів для оформлення інвалідності та направляла їх на фіктивне стаціонарне лікування до завідувачки. Задокументовано, як за такою вони отримали 4600 доларів США за пакет документів для встановлення ІІ групи інвалідності.

У лютому лікарок затримали, а під час обшуків за місцем роботи та проживання було вилучено:

• 956 тис. грн

• 221 тис. доларів США

• 5740 євро готівкою

• 87 одиниць ювелірних виробів

• чорнові записи з іменами людей та сумами ймовірно отриманих від них грошей.

В залежності від скоєного прокурори Вінницької обласної прокурори повідомили їм про підозру за:

• ч. 1 ст. 366 ККУ – складання та видача завідомо неправдивих документів,

• ч. 3 ст. 368 ККУ – вимагання й одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою,

• ч. 3 ст. 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців.

До суду скеровані клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.

Нагадаємо

В Одесі викрито злочинну групу, яка під виглядом ГО "Україна – це матір" продавала "захист" від мобілізації. Щомісяця ділки заробляли до 30 млн грн, проведено 64 обшуки, вилучено понад 1,6 млн грн.

Ольга Розгон

