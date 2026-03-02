Майже мільйон гривень і сотні тисяч доларів - у Вінниці викрито схему з фіктивною інвалідністю
Київ • УНН
У Вінниці викрили двох медичних працівниць, які організували схему з фіктивною інвалідністю. Задокументовано отримання 4600 доларів США за документи для встановлення ІІ групи інвалідності.
У Вінниці викрито двох медичних працівниць - сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні. Їх підозрою у виготовленні фіктивних медичних документів і вимаганні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, сімейна лікарка приймала пацієнтів для оформлення інвалідності та направляла їх на фіктивне стаціонарне лікування до завідувачки. Задокументовано, як за такою вони отримали 4600 доларів США за пакет документів для встановлення ІІ групи інвалідності.
У лютому лікарок затримали, а під час обшуків за місцем роботи та проживання було вилучено:
• 956 тис. грн
• 221 тис. доларів США
• 5740 євро готівкою
• 87 одиниць ювелірних виробів
• чорнові записи з іменами людей та сумами ймовірно отриманих від них грошей.
В залежності від скоєного прокурори Вінницької обласної прокурори повідомили їм про підозру за:
• ч. 1 ст. 366 ККУ – складання та видача завідомо неправдивих документів,
• ч. 3 ст. 368 ККУ – вимагання й одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою,
• ч. 3 ст. 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців.
До суду скеровані клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.
Нагадаємо
