Почти миллион гривен и сотни тысяч долларов - в Виннице разоблачена схема с фиктивной инвалидностью

14:03 • 216 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Эксклюзив
13:33 • 2160 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 9636 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 17998 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 13688 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38530 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71463 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66047 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69841 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 76101 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии2 марта, 04:12 • 13370 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 11240 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 27908 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 16392 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 10811 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 3000 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 11016 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 18007 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 130570 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 136199 просмотра
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 3214 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 5624 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 71011 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 68627 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 63844 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Почти миллион гривен и сотни тысяч долларов - в Виннице разоблачена схема с фиктивной инвалидностью

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Виннице разоблачили двух медицинских работниц, которые организовали схему с фиктивной инвалидностью. Задокументировано получение 4600 долларов США за документы для установления II группы инвалидности.

Почти миллион гривен и сотни тысяч долларов - в Виннице разоблачена схема с фиктивной инвалидностью

В Виннице разоблачены две медицинские работницы - семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы. Их подозревают в изготовлении фиктивных медицинских документов и вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, семейный врач принимала пациентов для оформления инвалидности и направляла их на фиктивное стационарное лечение к заведующей. Задокументировано, как за это они получили 4600 долларов США за пакет документов для установления II группы инвалидности.

В феврале врачей задержали, а во время обысков по месту работы и жительства было изъято:

• 956 тыс. грн

• 221 тыс. долларов США

• 5740 евро наличными

• 87 единиц ювелирных изделий

• черновые записи с именами людей и суммами предположительно полученных от них денег.

В зависимости от содеянного прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили им о подозрении по:

• ч. 1 ст. 366 УКУ – составление и выдача заведомо ложных документов,

• ч. 3 ст. 368 УКУ – вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору,

• ч. 3 ст. 369-2 УКУ – получение неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц.

В суд направлены ходатайства о мерах пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Напомним

В Одессе разоблачена преступная группа, которая под видом ОО "Украина – это мать" продавала "защиту" от мобилизации. Ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн, проведено 64 обыска, изъято более 1,6 млн грн.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Генеральный прокурор Украины
Винница