Почти миллион гривен и сотни тысяч долларов - в Виннице разоблачена схема с фиктивной инвалидностью
Киев • УНН
В Виннице разоблачили двух медицинских работниц, которые организовали схему с фиктивной инвалидностью. Задокументировано получение 4600 долларов США за документы для установления II группы инвалидности.
В Виннице разоблачены две медицинские работницы - семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы. Их подозревают в изготовлении фиктивных медицинских документов и вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, семейный врач принимала пациентов для оформления инвалидности и направляла их на фиктивное стационарное лечение к заведующей. Задокументировано, как за это они получили 4600 долларов США за пакет документов для установления II группы инвалидности.
В феврале врачей задержали, а во время обысков по месту работы и жительства было изъято:
• 956 тыс. грн
• 221 тыс. долларов США
• 5740 евро наличными
• 87 единиц ювелирных изделий
• черновые записи с именами людей и суммами предположительно полученных от них денег.
В зависимости от содеянного прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили им о подозрении по:
• ч. 1 ст. 366 УКУ – составление и выдача заведомо ложных документов,
• ч. 3 ст. 368 УКУ – вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору,
• ч. 3 ст. 369-2 УКУ – получение неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц.
В суд направлены ходатайства о мерах пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.
