Маєток Джина Гекмана в Нью–Мексико виставлено на продаж за 6,3 мільйона доларів

Маєток легендарного голлівудського актора, дворазового лауреата премії "Оскар" Джина Гекмана виставлено на ринок нерухомості за 6,25 мільйона доларів. Продаж відбувається через рік після трагічної смерті 95–річного актора та його 65–річної дружини Бетсі Аракави. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Тіла подружжя знайшли у лютому 2025 року в їхньому будинку в Нью–Мексико. Слідство встановило, що Аракава померла від хантавірусу, який поширюють гризуни, а Гекман, який страждав на хворобу Альцгеймера, пішов із життя через тиждень від серцевої недостатності.

Агенти Sotheby's International Realty зазначили, що не додавали до вартості об'єкта "премію за знаменитість", оцінивши маєток виключно за ринковими показниками. Усі особисті речі подружжя вже вилучено з приміщень. Представники компанії визнають, що факт смерті власників усередині будинку може стати перешкодою для деяких покупців, проте наголошують на унікальних характеристиках нерухомості.

Характеристики маєтку

Власність площею близько 13 000 квадратних футів (понад 1200 м²) розташована на закритій території та пропонує: десятки акрів приватної лісистої землі, гостьовий будинок із трьома спальнями, власне поле для гольфу, басейн та гідромасажну ванну.

Джин Гекман, відомий за ролями у фільмах "Французький зв’язковий" та "Непрощений", прожив у цьому будинку кілька десятиліть. Родина актора, зокрема троє дітей від першого шлюбу, раніше висловила глибоку скорботу через втрату батька та дідуся, який завершив свій життєвий шлях у цьому усамітненому маєтку.

