Маєток Джина Гекмана в Нью–Мексико виставлено на продаж за 6,3 мільйона доларів

17 січня, 12:49 • 14882 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 27017 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 23667 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 35184 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 44725 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37922 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55336 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29161 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44703 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36490 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Популярнi новини
У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години17 січня, 18:08 • 3736 перегляди
Настав час шукати нове керівництво в Ірані: Трамп у відповідь на звинувачення Хаменеї17 січня, 18:31 • 3808 перегляди
Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова 17 січня, 18:52 • 4058 перегляди
У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль 17 січня, 19:12 • 2882 перегляди
росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років - ЦПД17 січня, 19:32 • 2640 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 23301 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55336 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 31561 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 63195 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 93195 перегляди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Хав'єр Мілей
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Сектор Газа
Білий дім
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 240 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 20521 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 18380 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 16601 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 16110 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Truth Social

Маєток Джина Гекмана в Нью–Мексико виставлено на продаж за 6,3 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Маєток дворазового лауреата "Оскара" Джина Гекмана продається за 6,25 мільйона доларів після смерті актора та його дружини. Нерухомість площею 1200 м² включає гостьовий будинок, поле для гольфу, басейн та гідромасажну ванну.

Маєток Джина Гекмана в Нью–Мексико виставлено на продаж за 6,3 мільйона доларів

Маєток легендарного голлівудського актора, дворазового лауреата премії "Оскар" Джина Гекмана виставлено на ринок нерухомості за 6,25 мільйона доларів. Продаж відбувається через рік після трагічної смерті 95–річного актора та його 65–річної дружини Бетсі Аракави. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Тіла подружжя знайшли у лютому 2025 року в їхньому будинку в Нью–Мексико. Слідство встановило, що Аракава померла від хантавірусу, який поширюють гризуни, а Гекман, який страждав на хворобу Альцгеймера, пішов із життя через тиждень від серцевої недостатності.

У США виставили на продаж архітектурний шедевр Чарльза Хертлінга за 3,69 млн доларів05.01.26, 05:11 • 4336 переглядiв

Агенти Sotheby's International Realty зазначили, що не додавали до вартості об'єкта "премію за знаменитість", оцінивши маєток виключно за ринковими показниками. Усі особисті речі подружжя вже вилучено з приміщень. Представники компанії визнають, що факт смерті власників усередині будинку може стати перешкодою для деяких покупців, проте наголошують на унікальних характеристиках нерухомості.

Характеристики маєтку

Власність площею близько 13 000 квадратних футів (понад 1200 м²) розташована на закритій території та пропонує: десятки акрів приватної лісистої землі, гостьовий будинок із трьома спальнями, власне поле для гольфу, басейн та гідромасажну ванну.

Джин Гекман, відомий за ролями у фільмах "Французький зв’язковий" та "Непрощений", прожив у цьому будинку кілька десятиліть. Родина актора, зокрема троє дітей від першого шлюбу, раніше висловила глибоку скорботу через втрату батька та дідуся, який завершив свій життєвий шлях у цьому усамітненому маєтку. 

Помер Джин Гекмен, легенда Голлівуду, відомий за фільмами "Французький зв’язковий", "Бонні і Клайд"27.02.25, 11:52 • 27699 переглядiв

Степан Гафтко

Нерухомість
Нерухомість
Фільм
Нью-Мексико