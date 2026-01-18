Поместье Джина Хэкмана в Нью-Мексико выставлено на продажу за 6,3 миллиона долларов

Имение легендарного голливудского актера, двукратного лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена выставлено на рынок недвижимости за 6,25 миллиона долларов. Продажа происходит спустя год после трагической смерти 95-летнего актера и его 65-летней жены Бетси Аракавы. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Тела супругов нашли в феврале 2025 года в их доме в Нью-Мексико. Следствие установило, что Аракава умерла от хантавируса, который распространяют грызуны, а Хэкмен, страдавший болезнью Альцгеймера, ушел из жизни через неделю от сердечной недостаточности.

Агенты Sotheby's International Realty отметили, что не добавляли к стоимости объекта "премию за знаменитость", оценив имение исключительно по рыночным показателям. Все личные вещи супругов уже изъяты из помещений. Представители компании признают, что факт смерти владельцев внутри дома может стать препятствием для некоторых покупателей, однако подчеркивают уникальные характеристики недвижимости.

Характеристики имения

Собственность площадью около 13 000 квадратных футов (более 1200 м²) расположена на закрытой территории и предлагает: десятки акров частной лесистой земли, гостевой дом с тремя спальнями, собственное поле для гольфа, бассейн и гидромассажную ванну.

Джин Хэкмен, известный по ролям в фильмах "Французский связной" и "Непрощенный", прожил в этом доме несколько десятилетий. Семья актера, в частности трое детей от первого брака, ранее выразила глубокую скорбь из-за потери отца и дедушки, который завершил свой жизненный путь в этом уединенном имении.

