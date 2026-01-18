$43.180.08
17 января, 12:49 • 14671 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 26356 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 23282 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 34785 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 44466 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37758 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 55080 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29120 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44638 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36461 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Поместье Джина Хэкмана в Нью-Мексико выставлено на продажу за 6,3 миллиона долларов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Поместье двукратного лауреата «Оскара» Джина Хэкмана продается за 6,25 миллиона долларов после смерти актера и его жены. Недвижимость площадью 1200 м² включает гостевой дом, поле для гольфа, бассейн и гидромассажную ванну.

Поместье Джина Хэкмана в Нью-Мексико выставлено на продажу за 6,3 миллиона долларов

Имение легендарного голливудского актера, двукратного лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена выставлено на рынок недвижимости за 6,25 миллиона долларов. Продажа происходит спустя год после трагической смерти 95-летнего актера и его 65-летней жены Бетси Аракавы. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Тела супругов нашли в феврале 2025 года в их доме в Нью-Мексико. Следствие установило, что Аракава умерла от хантавируса, который распространяют грызуны, а Хэкмен, страдавший болезнью Альцгеймера, ушел из жизни через неделю от сердечной недостаточности.

В США выставили на продажу архитектурный шедевр Чарльза Хертлинга за 3,69 млн долларов05.01.26, 05:11 • 4336 просмотров

Агенты Sotheby's International Realty отметили, что не добавляли к стоимости объекта "премию за знаменитость", оценив имение исключительно по рыночным показателям. Все личные вещи супругов уже изъяты из помещений. Представители компании признают, что факт смерти владельцев внутри дома может стать препятствием для некоторых покупателей, однако подчеркивают уникальные характеристики недвижимости.

Характеристики имения

Собственность площадью около 13 000 квадратных футов (более 1200 м²) расположена на закрытой территории и предлагает: десятки акров частной лесистой земли, гостевой дом с тремя спальнями, собственное поле для гольфа, бассейн и гидромассажную ванну.

Джин Хэкмен, известный по ролям в фильмах "Французский связной" и "Непрощенный", прожил в этом доме несколько десятилетий. Семья актера, в частности трое детей от первого брака, ранее выразила глубокую скорбь из-за потери отца и дедушки, который завершил свой жизненный путь в этом уединенном имении. 

Умер Джин Хэкмен, легенда Голливуда, известный по фильмам «Французский связной», «Бонни и Клайд»27.02.25, 11:52 • 27699 просмотров

Степан Гафтко

Недвижимость
Недвижимость
Фильм
Нью-Мексико