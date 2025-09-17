МАГАТЕ зафіксувало обстріли поруч із Запорізькою АЕС
Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала обстріли поруч з об'єктом та чорний дим, що піднімався з трьох навколишніх місць. Кілька артилерійських снарядів влучили за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального, спричинивши пожежі.
У вівторок,16 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій Запорізькій атомній електростанції (АЕС), зафіксувала обстріли поруч з об’єктом і помітила чорний дим, що піднімався з трьох навколишніх місць. Про це інформує УНН з посиланням на звіт МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що цей інцидент вкотре підкреслює постійну загрозу для ядерної безпеки.
Зазначається, що кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами станції, приблизно за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального.
Цей інцидент спричинив пожежі в ураженій рослинності, які вже контролюються
Спостережна місія чула періодичні вибухи впродовж майже двох годин із 13:26 за місцевим часом, зокрема три потужні розриви близько 14:30. Також було зафіксовано звуки стрілянини. Через небезпеку інспектори поки не змогли оглянути місце падіння снарядів, але планують зробити це, якщо дозволить ситуація.
"Хоча повідомлень про постраждалих чи пошкодження обладнання немає, інцидент знову підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки та захищеності", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Команди МАГАТЕ зафіксували вибухи та прольоти безпілотників біля Хмельницької та Рівненської АЕС. Це створює серйозну небезпеку, оскільки будь-які бойові дії поруч із ядерними об’єктами порушують ключові принципи безпеки.
