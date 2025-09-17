МАГАТЕ зафіксувало обстріли поруч із Запорізькою АЕС

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 13483 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 23640 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 17969 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 33119 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 48214 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24480 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40541 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36686 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16625 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37601 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
46%
750мм
Популярнi новини
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto16 вересня, 12:18 • 18760 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 18220 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 19972 перегляди
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон16 вересня, 13:03 • 11643 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 10264 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16:50 • 13483 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 23640 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 20050 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 48214 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40542 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Христя Фріланд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 10317 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 18286 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 49918 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 48810 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 53427 перегляди
Актуальне
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

МАГАТЕ зафіксувало обстріли поруч із Запорізькою АЕС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала обстріли поруч з об'єктом та чорний дим, що піднімався з трьох навколишніх місць. Кілька артилерійських снарядів влучили за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального, спричинивши пожежі.

МАГАТЕ зафіксувало обстріли поруч із Запорізькою АЕС

У вівторок,16 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій Запорізькій атомній електростанції (АЕС), зафіксувала обстріли поруч з об’єктом і помітила чорний дим, що піднімався з трьох навколишніх місць. Про це інформує УНН з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Деталі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що цей інцидент вкотре підкреслює постійну загрозу для ядерної безпеки.

Зазначається, що кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами станції, приблизно за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального.

Цей інцидент спричинив пожежі в ураженій рослинності, які вже контролюються

- йдеться у звіті.

Спостережна місія чула періодичні вибухи впродовж майже двох годин із 13:26 за місцевим часом, зокрема три потужні розриви близько 14:30. Також було зафіксовано звуки стрілянини. Через небезпеку інспектори поки не змогли оглянути місце падіння снарядів, але планують зробити це, якщо дозволить ситуація.

"Хоча повідомлень про постраждалих чи пошкодження обладнання немає, інцидент знову підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки та захищеності", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо

Команди МАГАТЕ зафіксували вибухи та прольоти безпілотників біля Хмельницької та Рівненської АЕС. Це створює серйозну небезпеку, оскільки будь-які бойові дії поруч із ядерними об’єктами порушують ключові принципи безпеки.

МАГАТЕ розгорнуло 217 місій на території України - Гроссі08.09.25, 15:04 • 4168 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії