16:50 • 13480 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22 • 23636 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08 • 17968 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 33117 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07 • 48212 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54 • 24480 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19 • 40541 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36686 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16625 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
16 сентября, 07:30 • 37601 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы рядом с Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала обстрелы рядом с объектом и черный дым, поднимавшийся из трех окрестных мест. Несколько артиллерийских снарядов попали в 400 метрах от площадки для хранения дизельного топлива, вызвав пожары.

МАГАТЭ зафиксировало обстрелы рядом с Запорожской АЭС

Во вторник, 16 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающая на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (АЭС), зафиксировала обстрелы рядом с объектом и заметила черный дым, поднимающийся из трех окрестных мест. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что этот инцидент в очередной раз подчеркивает постоянную угрозу для ядерной безопасности.

Отмечается, что несколько артиллерийских снарядов попали на территорию за пределами станции, примерно в 400 метрах от площадки для хранения дизельного топлива.

Этот инцидент вызвал пожары в пораженной растительности, которые уже контролируются

- говорится в отчете.

Наблюдательная миссия слышала периодические взрывы в течение почти двух часов с 13:26 по местному времени, в том числе три мощных разрыва около 14:30. Также были зафиксированы звуки стрельбы. Из-за опасности инспекторы пока не смогли осмотреть место падения снарядов, но планируют сделать это, если позволит ситуация.

"Хотя сообщений о пострадавших или повреждениях оборудования нет, инцидент вновь подчеркивает постоянную опасность для ядерной безопасности и защищенности", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним

Команды МАГАТЭ зафиксировали взрывы и пролеты беспилотников возле Хмельницкой и Ровенской АЭС. Это создает серьезную опасность, поскольку любые боевые действия рядом с ядерными объектами нарушают ключевые принципы безопасности.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии