МАГАТЭ зафиксировало обстрелы рядом с Запорожской АЭС
Киев • УНН
Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала обстрелы рядом с объектом и черный дым, поднимавшийся из трех окрестных мест. Несколько артиллерийских снарядов попали в 400 метрах от площадки для хранения дизельного топлива, вызвав пожары.
Во вторник, 16 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающая на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (АЭС), зафиксировала обстрелы рядом с объектом и заметила черный дым, поднимающийся из трех окрестных мест. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
Детали
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что этот инцидент в очередной раз подчеркивает постоянную угрозу для ядерной безопасности.
Отмечается, что несколько артиллерийских снарядов попали на территорию за пределами станции, примерно в 400 метрах от площадки для хранения дизельного топлива.
Этот инцидент вызвал пожары в пораженной растительности, которые уже контролируются
Наблюдательная миссия слышала периодические взрывы в течение почти двух часов с 13:26 по местному времени, в том числе три мощных разрыва около 14:30. Также были зафиксированы звуки стрельбы. Из-за опасности инспекторы пока не смогли осмотреть место падения снарядов, но планируют сделать это, если позволит ситуация.
"Хотя сообщений о пострадавших или повреждениях оборудования нет, инцидент вновь подчеркивает постоянную опасность для ядерной безопасности и защищенности", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним
Команды МАГАТЭ зафиксировали взрывы и пролеты беспилотников возле Хмельницкой и Ровенской АЭС. Это создает серьезную опасность, поскольку любые боевые действия рядом с ядерными объектами нарушают ключевые принципы безопасности.
