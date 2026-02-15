Лише 12 примірників: Chevrolet презентує ультралімітований Corvette Z06
Компанія Chevrolet представила ексклюзивну серію суперкара Corvette Z06, присвячену дебюту моделі у 12-годинних перегонах у Батерсті. Випущено лише 12 примірників для ринків Австралії та Нової Зеландії.
Компанія Chevrolet випустила ексклюзивну серію суперкара Corvette Z06, присвячену дебюту моделі у легендарних 12-годинних перегонах у Батерсті. Спеціальне видання налічує лише 12 примірників, що робить його одним із найрідкісніших сучасних автомобілів бренду, призначених для ринків Австралії та Нової Зеландії. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Випуск лімітованої серії приурочений до недільних перегонів 15 лютого 2026 року, де на старт вперше вийдуть два гоночні боліди Corvette Z06 GT3.R. Ця подія має особливе значення для місцевих фанатів автоспорту, оскільки траса в Батерсті вважається однією з найскладніших у світі. Мер міста Роберт Тейлор особисто привітав вихід спецверсії, підкресливши міжнародний статус австралійського автодрому та важливість співпраці з таким потужним брендом, як Chevrolet.
З технічного погляду Bathurst 12 Hour edition залишається безкомпромісним суперкаром. Автомобіль оснащений 5,5-літровим двигуном LT5 із плоским колінчастим валом, що є найпотужнішим атмосферним V8 в історії серійних машин.
Завдяки пакету Z07 Performance, який входить у стандартну комплектацію, власники отримають карбоново-керамічні гальма Brembo та адаптивну підвіску, що дозволяє розвивати швидкість до 315 км/год.
Унікальні характеристики та комплектація:
- Потужність двигуна: 670 кінських сил.
- Динаміка розгону: 0–100 км/год за 2,6 секунди.
- Екстер'єр: колір Switchblade Silver із графічним пакетом у стилі C8.R.
- Аеродинаміка: повний карбоновий пакет, пофарбований у колір Carbon Flash.
- Оздоблення салону: преміальна шкіра у кольорах Jet Black та Santorini Blue з логотипами Bathurst 12 Hour.
- Ексклюзивні бонуси: художній принт перегонів, фірмовий чохол та набір мерчу Corvette Racing.
Усі 12 автомобілів виготовлені з правим кермом і представляють собою весь обсяг поставок моделі Z06 для австралійського регіону на 2026 рік. Окрім самого авто, покупці стають власниками частини історії Corvette на континенті, оскільки кожен екземпляр символізує перехід бренду до статусу глобального гравця у світі елітних спортивних машин.
