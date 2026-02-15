Лише 12 примірників: Chevrolet презентує ультралімітований Corvette Z06

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 8004 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 16804 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 17809 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 18424 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 18283 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17509 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14842 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15064 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15013 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14435 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Зеленський і Павел обговорили військову підтримку України та участь Чехії в ініціативі PURL 14 лютого, 17:24 • 5578 перегляди
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах 14 лютого, 17:39 • 10015 перегляди
Зеленський зустрівся з держсекретарем США Рубіо на Мюнхенській конференції 14 лютого, 17:55 • 4052 перегляди
Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру 14 лютого, 18:16 • 5710 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир" 21:42 • 4640 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 76418 перегляди
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 76418 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 120822 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви 13 лютого, 07:25 • 69887 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету 12 лютого, 11:15 • 87267 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 11 лютого, 13:50 • 127756 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Азербайджан
Донецька область
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів" 23:20 • 1778 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн 14 лютого, 08:54 • 15866 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури 13 лютого, 18:43 • 15388 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки 13 лютого, 18:03 • 18703 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою 13 лютого, 09:44 • 42026 перегляди
Лише 12 примірників: Chevrolet презентує ультралімітований Corvette Z06

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Компанія Chevrolet представила ексклюзивну серію суперкара Corvette Z06, присвячену дебюту моделі у 12-годинних перегонах у Батерсті. Випущено лише 12 примірників для ринків Австралії та Нової Зеландії.

Лише 12 примірників: Chevrolet презентує ультралімітований Corvette Z06

Компанія Chevrolet випустила ексклюзивну серію суперкара Corvette Z06, присвячену дебюту моделі у легендарних 12-годинних перегонах у Батерсті. Спеціальне видання налічує лише 12 примірників, що робить його одним із найрідкісніших сучасних автомобілів бренду, призначених для ринків Австралії та Нової Зеландії. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Випуск лімітованої серії приурочений до недільних перегонів 15 лютого 2026 року, де на старт вперше вийдуть два гоночні боліди Corvette Z06 GT3.R. Ця подія має особливе значення для місцевих фанатів автоспорту, оскільки траса в Батерсті вважається однією з найскладніших у світі. Мер міста Роберт Тейлор особисто привітав вихід спецверсії, підкресливши міжнародний статус австралійського автодрому та важливість співпраці з таким потужним брендом, як Chevrolet.

Toyota представила свій перший електричний трирядний кросовер11.02.26, 10:19 • 4308 переглядiв

З технічного погляду Bathurst 12 Hour edition залишається безкомпромісним суперкаром. Автомобіль оснащений 5,5-літровим двигуном LT5 із плоским колінчастим валом, що є найпотужнішим атмосферним V8 в історії серійних машин.

Завдяки пакету Z07 Performance, який входить у стандартну комплектацію, власники отримають карбоново-керамічні гальма Brembo та адаптивну підвіску, що дозволяє розвивати швидкість до 315 км/год.

Унікальні характеристики та комплектація:

  • Потужність двигуна: 670 кінських сил.
    • Динаміка розгону: 0–100 км/год за 2,6 секунди.
      • Екстер'єр: колір Switchblade Silver із графічним пакетом у стилі C8.R.
        • Аеродинаміка: повний карбоновий пакет, пофарбований у колір Carbon Flash.
          • Оздоблення салону: преміальна шкіра у кольорах Jet Black та Santorini Blue з логотипами Bathurst 12 Hour.
            • Ексклюзивні бонуси: художній принт перегонів, фірмовий чохол та набір мерчу Corvette Racing.

              Усі 12 автомобілів виготовлені з правим кермом і представляють собою весь обсяг поставок моделі Z06 для австралійського регіону на 2026 рік. Окрім самого авто, покупці стають власниками частини історії Corvette на континенті, оскільки кожен екземпляр символізує перехід бренду до статусу глобального гравця у світі елітних спортивних машин.

              Volvo прогнозує зрівняння цін на електромобілі та бензинові авто протягом п'яти років05.02.26, 03:26 • 3580 переглядiв

              Степан Гафтко

              Авто
              Техніка
              Бренд
              Нова Зеландія
              Австралія