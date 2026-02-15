Всего 12 экземпляров: Chevrolet представит ультралимитированный Corvette Z06
Компания Chevrolet представила эксклюзивную серию суперкара Corvette Z06, посвященную дебюту модели в 12-часовой гонке в Батерсте. Выпущено всего 12 экземпляров для рынков Австралии и Новой Зеландии.
Компания Chevrolet выпустила эксклюзивную серию суперкара Corvette Z06, посвященную дебюту модели в легендарных 12-часовых гонках в Батерсте. Специальное издание насчитывает всего 12 экземпляров, что делает его одним из самых редких современных автомобилей бренда, предназначенных для рынков Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Выпуск лимитированной серии приурочен к воскресным гонкам 15 февраля 2026 года, где на старт впервые выйдут два гоночных болида Corvette Z06 GT3.R. Это событие имеет особое значение для местных фанатов автоспорта, поскольку трасса в Батерсте считается одной из самых сложных в мире. Мэр города Роберт Тейлор лично приветствовал выход спецверсии, подчеркнув международный статус австралийского автодрома и важность сотрудничества с таким мощным брендом, как Chevrolet.
С технической точки зрения Bathurst 12 Hour edition остается бескомпромиссным суперкаром. Автомобиль оснащен 5,5-литровым двигателем LT5 с плоским коленчатым валом, являющимся самым мощным атмосферным V8 в истории серийных машин.
Благодаря пакету Z07 Performance, который входит в стандартную комплектацию, владельцы получат карбоново-керамические тормоза Brembo и адаптивную подвеску, что позволяет развивать скорость до 315 км/ч.
Уникальные характеристики и комплектация:
- Мощность двигателя: 670 лошадиных сил.
- Динамика разгона: 0–100 км/ч за 2,6 секунды.
- Экстерьер: цвет Switchblade Silver с графическим пакетом в стиле C8.R.
- Аэродинамика: полный карбоновый пакет, окрашенный в цвет Carbon Flash.
- Отделка салона: премиальная кожа в цветах Jet Black и Santorini Blue с логотипами Bathurst 12 Hour.
- Эксклюзивные бонусы: художественный принт гонок, фирменный чехол и набор мерча Corvette Racing.
Все 12 автомобилей изготовлены с правым рулем и представляют собой весь объем поставок модели Z06 для австралийского региона на 2026 год. Помимо самого авто, покупатели становятся владельцами части истории Corvette на континенте, поскольку каждый экземпляр символизирует переход бренда к статусу глобального игрока в мире элитных спортивных машин.
