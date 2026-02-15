Всего 12 экземпляров: Chevrolet представит ультралимитированный Corvette Z06

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 февраля, 19:48 • 7970 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 16766 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 17776 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 18391 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 18270 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17499 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14835 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15062 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15013 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14435 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.2м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский и Павел обсудили военную поддержку Украины и участие Чехии в инициативе PURLVideo14 февраля, 17:24 • 5430 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах14 февраля, 17:39 • 9952 просмотра
Зеленский встретился с госсекретарем США Рубио на Мюнхенской конференции14 февраля, 17:55 • 4006 просмотра
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру14 февраля, 18:16 • 5652 просмотра
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"21:42 • 4546 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 76403 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 120782 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 69875 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 87254 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 127746 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"23:20 • 1774 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15860 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15385 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18700 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 42022 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
M270 (РСЗО)
Фильм

Всего 12 экземпляров: Chevrolet представит ультралимитированный Corvette Z06

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Компания Chevrolet представила эксклюзивную серию суперкара Corvette Z06, посвященную дебюту модели в 12-часовой гонке в Батерсте. Выпущено всего 12 экземпляров для рынков Австралии и Новой Зеландии.

Всего 12 экземпляров: Chevrolet представит ультралимитированный Corvette Z06

Компания Chevrolet выпустила эксклюзивную серию суперкара Corvette Z06, посвященную дебюту модели в легендарных 12-часовых гонках в Батерсте. Специальное издание насчитывает всего 12 экземпляров, что делает его одним из самых редких современных автомобилей бренда, предназначенных для рынков Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Выпуск лимитированной серии приурочен к воскресным гонкам 15 февраля 2026 года, где на старт впервые выйдут два гоночных болида Corvette Z06 GT3.R. Это событие имеет особое значение для местных фанатов автоспорта, поскольку трасса в Батерсте считается одной из самых сложных в мире. Мэр города Роберт Тейлор лично приветствовал выход спецверсии, подчеркнув международный статус австралийского автодрома и важность сотрудничества с таким мощным брендом, как Chevrolet.

Toyota представила свой первый электрический трехрядный кроссовер11.02.26, 10:19 • 4308 просмотров

С технической точки зрения Bathurst 12 Hour edition остается бескомпромиссным суперкаром. Автомобиль оснащен 5,5-литровым двигателем LT5 с плоским коленчатым валом, являющимся самым мощным атмосферным V8 в истории серийных машин.

Благодаря пакету Z07 Performance, который входит в стандартную комплектацию, владельцы получат карбоново-керамические тормоза Brembo и адаптивную подвеску, что позволяет развивать скорость до 315 км/ч.

Уникальные характеристики и комплектация:

  • Мощность двигателя: 670 лошадиных сил.
    • Динамика разгона: 0–100 км/ч за 2,6 секунды.
      • Экстерьер: цвет Switchblade Silver с графическим пакетом в стиле C8.R.
        • Аэродинамика: полный карбоновый пакет, окрашенный в цвет Carbon Flash.
          • Отделка салона: премиальная кожа в цветах Jet Black и Santorini Blue с логотипами Bathurst 12 Hour.
            • Эксклюзивные бонусы: художественный принт гонок, фирменный чехол и набор мерча Corvette Racing.

              Все 12 автомобилей изготовлены с правым рулем и представляют собой весь объем поставок модели Z06 для австралийского региона на 2026 год. Помимо самого авто, покупатели становятся владельцами части истории Corvette на континенте, поскольку каждый экземпляр символизирует переход бренда к статусу глобального игрока в мире элитных спортивных машин.

              Volvo прогнозирует выравнивание цен на электромобили и бензиновые автомобили в течение пяти лет05.02.26, 03:26 • 3580 просмотров

              Степан Гафтко

              Авто
              Техника
              Бренд
              Новая Зеландия
              Австралия