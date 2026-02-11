Toyota представила свой первый электрический трехрядный кроссовер

Автопроизводитель Toyota обновляет свой арсенал кроссоверов (SUV), представляя новую версию одного из самых популярных трехрядных автомобилей. Toyota Highlander 2027 заменяет текущую модель четвертого поколения, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

Новый Highlander, как сообщается, может похвастаться "свежим" дизайном, полностью обновленным интерьером и множеством новых технологий. Но, пожалуй, самое важное - то, что находится под капотом нового Highlander - или, вернее, что там нет. Впервые в истории Toyota Highlander является полностью электрическим. Это первый трехрядный электромобиль Toyota.

Toyota предлагает две версии электромобиля Highlander 2027 года: XLE и Limited. Модель XLE выпускается с передним и полным приводом, с двумя вариантами батарейного блока на выбор. Модель Limited выпускается только с полным приводом.

Базовая версия XLE оснащена батареей емкостью 77,0 кВт⋅ч и одним электродвигателем мощностью 221 лошадиная сила, крутящим моментом в 198 фунт-футов (268,5 Н·м) и запасом хода 287 миль (462 км). При переходе на версию XLE AWD со стандартной батареей 77,0 кВт·ч мощность увеличивается до 338 л.с. и 328 фунт-футов (444,7 Н·м). Эта дополнительная мощность, однако, снижает запас хода до 270 миль (435 км) на одной зарядке.

При переходе на более емкую батарею 95,8 кВт⋅ч в самой премиальной версии XLE AWD или модели Limited (которая стандартно поставляется с полным приводом и более емкой батареей) общий запас хода увеличивается до 320 миль (515 км). Однако даже с более емкой батареей мощность остается на уровне 338 л.с. и 328 фунт-футов (444,7 Н·м).

Обе версии стандартно оснащены портом для зарядки по стандарту North American Charging Standard (NACS). В Highlander EV также представлена технология vehicle-to-load (V2L), которая может питать внешние устройства или служить резервным источником энергии в чрезвычайных ситуациях.

Новый Highlander EV, пишет издание, выглядит потрясающе для трехрядного кроссовера. Он имеет четкие линии, широкие крылья, светодиодные дневные ходовые огни по всей длине и полуутопленные дверные ручки, создающие элегантный, аэродинамический вид. Фирменные фары и решетка радиатора Toyota Hammerhead также присутствуют на передней части нового Highlander.

Highlander использует передовые технологии: 14-дюймовый центральный сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов с полноэкранной навигацией. Предусмотрена зарядка устройств во всех трех рядах, опциональная панорамная стеклянная крыша - самая большая в линейке Toyota - и даже настраиваемая подсветка салона с 64 вариантами цвета.

Искусственная кожа SofTex является стандартным материалом для всех трех рядов сидений. Подогрев передних сидений также входит в стандартную комплектацию, а вентиляция передних сидений доступна как опция. Покупатели также получают подогрев на втором ряду за дополнительную плату.

Toyota пока не предоставила полных данных о багажном и пассажирском пространстве, но автопроизводитель уточнил, что третий ряд полностью складывается. В этом случае объем багажного пространства за вторым рядом сидений достигает 45,0 кубических футов (1,3 куб. м).

Безопасность остается краеугольным камнем для Highlander и всех моделей Toyota благодаря стандартной системе Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0). В них входят:

система предотвращения столкновений с обнаружением пешеходов;

динамический радарный круиз-контроль в полном диапазоне скоростей;

система предупреждения о выезде из полосы движения с функцией помощи при рулевом управлении;

система помощи при движении по полосе;

система распознавания дорожных знаков;

система помощи при движении.

Кроме того, Highlander оснащен системой безопасности Toyota Star Safety System, системой мониторинга слепых зон с предупреждением о движении сзади, передним и задним ассистентом парковки с автоматическим торможением, а также множеством других технологий, таких как смарт-ключ, напоминание о пассажирах на задних сиденьях и даже система помощи при трогании.

