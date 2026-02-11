Toyota представила свій перший електричний трирядний кросовер

Автовиробник Toyota оновлює свій арсенал кросоверів (SUV), представляючи нову версію одного з найпопулярніших трирядних автомобілів. Toyota Highlander 2027 замінює поточну модель четвертого покоління, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

Новий Highlander, як повідомляється, може похвалитися "свіжим" дизайном, повністю оновленим інтер'єром та безліччю нових технологій. Але, мабуть, найважливіше - те, що знаходиться під капотом нового Highlander - чи, вірніше, що там немає. Уперше в історії Toyota Highlander є повністю електричним. Це перший трирядний електромобіль Toyota.

Toyota пропонує дві версії електромобіля Highlander 2027 року: XLE та Limited. Модель XLE випускається з переднім та повним приводом, з двома варіантами батарейного блоку на вибір. Модель Limited випускається лише з повним приводом.

Базова версія XLE оснащена батареєю ємністю 77,0 кВт⋅год і одним електродвигуном потужністю 221 кінська сила, крутним моментом у 198 фунт-футів (268,5 Н·м) і запасом ходу 287 миль (462 км). При переході на версію XLE AWD зі стандартною батареєю 77,0 кВт·год потужність збільшується до 338 к.с. та 328 фунт-футів (444,7 Н·м). Ця додаткова потужність, однак, знижує запас ходу до 270 миль (435 км) на одній зарядці.

При переході на більш ємну батарею 95,8 кВт⋅год у найпреміальнішій версії XLE AWD або моделі Limited (яка стандартно поставляється з повним приводом і більш ємною батареєю) загальний запас ходу збільшується до 320 миль (515 км). Однак навіть з більш ємною батареєю потужність залишається на рівні 338 к.с. та 328 фунт-футів (444,7 Н·м).

Обидві версії стандартно оснащені портом для заряджання за стандартом North American Charging Standard (NACS). У Highlander EV також представлена ​​технологія vehicle-to-load (V2L), яка може живити зовнішні пристрої або служити резервним джерелом енергії у надзвичайних ситуаціях.

Новий Highlander EV, пише видання, виглядає приголомшливо для трирядного кросовера. Він має чіткі лінії, широкі крила, світлодіодні денні ходові вогні по всій довжині та напівутоплені дверні ручки, що створюють елегантний, аеродинамічний вигляд. Фірмові фари та грати радіатора Toyota Hammerhead також присутні на передній частині нового Highlander.

Highlander використовує передові технології: 14-дюймовий центральний сенсорний екран з бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, а також 12,3-дюймова цифрова панель приладів з повноекранною навігацією. Передбачена зарядка пристроїв у всіх трьох рядах, опціональний панорамний скляний дах - найбільший у лінійці Toyota - і навіть підсвічування салону, що настроюється, з 64 варіантами кольору.

Штучна шкіра SofTex є стандартним матеріалом для всіх трьох рядів сидінь. Підігрів передніх сидінь також входить у стандартну комплектацію, а вентиляція передніх сидінь доступна як опція. Покупці також отримують підігрів на другому ряду за додаткову плату.

Toyota поки не надала повних даних про багажний і пасажирський простір, але автовиробник уточнив, що третій ряд повністю складається. У цьому випадку об'єм багажного простору за другим рядом сидінь сягає 45,0 кубічних футів (1,3 куб. м).

Безпека залишається наріжним каменем для Highlander і всіх моделей Toyota завдяки стандартній системі Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0). До них входять:

система запобігання зіткненню з виявленням пішоходів;

динамічний радарний круїз-контроль у повному діапазоні швидкостей;

система попередження про виїзд зі смуги руху з функцією допомоги при рульовому керуванні;

система допомоги під час руху по смузі;

система розпізнавання дорожніх знаків;

система допомоги під час руху.

Окрім того, Highlander оснащений системою безпеки Toyota Star Safety System, системою моніторингу сліпих зон з попередженням про рух ззаду, переднім і заднім асистентом паркування з автоматичним гальмуванням, а також безліччю інших технологій, таких як смарт-ключ, нагадування про пасажирів на задніх сидіннях і навіть система допомоги при торканні.

Керівник Toyota Кодзі Сато йде у відставку: компанію очолить фінансовий директор Кента Кон