Toyota представила свій перший електричний трирядний кросовер

$43.030.02
51.120.36
ukenru
06:59 • 8964 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 24498 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 26933 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 25537 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 27870 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 23140 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 18863 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 21866 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 27382 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 17336 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США перевели системи Patriot у Катарі на мобільні платформи через загрозу з боку ІрануPhoto10 лютого, 22:26 • 7650 перегляди
Європарламент розблокував тарифну угоду зі США після завершення суперечки щодо Гренландії10 лютого, 22:50 • 7510 перегляди
У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю10 лютого, 23:58 • 7846 перегляди
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків11 лютого, 00:12 • 12203 перегляди
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 10291 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 28430 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 35141 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 31519 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 46858 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 54434 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Олег Синєгубов
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Село
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 24611 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 26404 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 25800 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 51340 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 53000 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Шахед-136

Toyota представила свій перший електричний трирядний кросовер

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Toyota представляє Highlander 2027 – повністю електричний трирядний кросовер з оновленим дизайном, інтер'єром та технологіями. Доступні дві версії, XLE та Limited, з різними варіантами батарей та приводу, а також технологією V2L.

Toyota представила свій перший електричний трирядний кросовер

Автовиробник Toyota оновлює свій арсенал кросоверів (SUV), представляючи нову версію одного з найпопулярніших трирядних автомобілів. Toyota Highlander 2027 замінює поточну модель четвертого покоління, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

Новий Highlander, як повідомляється, може похвалитися "свіжим" дизайном, повністю оновленим інтер'єром та безліччю нових технологій. Але, мабуть, найважливіше - те, що знаходиться під капотом нового Highlander - чи, вірніше, що там немає. Уперше в історії Toyota Highlander є повністю електричним. Це перший трирядний електромобіль Toyota.

Toyota пропонує дві версії електромобіля Highlander 2027 року: XLE та Limited. Модель XLE випускається з переднім та повним приводом, з двома варіантами батарейного блоку на вибір. Модель Limited випускається лише з повним приводом.

Базова версія XLE оснащена батареєю ємністю 77,0 кВт⋅год і одним електродвигуном потужністю 221 кінська сила, крутним моментом у 198 фунт-футів (268,5 Н·м) і запасом ходу 287 миль (462 км). При переході на версію XLE AWD зі стандартною батареєю 77,0 кВт·год потужність збільшується до 338 к.с. та 328 фунт-футів (444,7 Н·м). Ця додаткова потужність, однак, знижує запас ходу до 270 миль (435 км) на одній зарядці.

При переході на більш ємну батарею 95,8 кВт⋅год у найпреміальнішій версії XLE AWD або моделі Limited (яка стандартно поставляється з повним приводом і більш ємною батареєю) загальний запас ходу збільшується до 320 миль (515 км). Однак навіть з більш ємною батареєю потужність залишається на рівні 338 к.с. та 328 фунт-футів (444,7 Н·м).

Обидві версії стандартно оснащені портом для заряджання за стандартом North American Charging Standard (NACS). У Highlander EV також представлена ​​технологія vehicle-to-load (V2L), яка може живити зовнішні пристрої або служити резервним джерелом енергії у надзвичайних ситуаціях.

Новий Highlander EV, пише видання, виглядає приголомшливо для трирядного кросовера. Він має чіткі лінії, широкі крила, світлодіодні денні ходові вогні по всій довжині та напівутоплені дверні ручки, що створюють елегантний, аеродинамічний вигляд. Фірмові фари та грати радіатора Toyota Hammerhead також присутні на передній частині нового Highlander.

Highlander використовує передові технології: 14-дюймовий центральний сенсорний екран з бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, а також 12,3-дюймова цифрова панель приладів з повноекранною навігацією. Передбачена зарядка пристроїв у всіх трьох рядах, опціональний панорамний скляний дах - найбільший у лінійці Toyota - і навіть підсвічування салону, що настроюється, з 64 варіантами кольору.

Штучна шкіра SofTex є стандартним матеріалом для всіх трьох рядів сидінь. Підігрів передніх сидінь також входить у стандартну комплектацію, а вентиляція передніх сидінь доступна як опція. Покупці також отримують підігрів на другому ряду за додаткову плату.

Toyota поки не надала повних даних про багажний і пасажирський простір, але автовиробник уточнив, що третій ряд повністю складається. У цьому випадку об'єм багажного простору за другим рядом сидінь сягає 45,0 кубічних футів (1,3 куб. м).

Безпека залишається наріжним каменем для Highlander і всіх моделей Toyota завдяки стандартній системі Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0). До них входять:

  • система запобігання зіткненню з виявленням пішоходів;
    • динамічний радарний круїз-контроль у повному діапазоні швидкостей;
      • система попередження про виїзд зі смуги руху з функцією допомоги при рульовому керуванні;
        • система допомоги під час руху по смузі;
          • система розпізнавання дорожніх знаків;
            • система допомоги під час руху.

              Окрім того, Highlander оснащений системою безпеки Toyota Star Safety System, системою моніторингу сліпих зон з попередженням про рух ззаду, переднім і заднім асистентом паркування з автоматичним гальмуванням, а також безліччю інших технологій, таких як смарт-ключ, нагадування про пасажирів на задніх сидіннях і навіть система допомоги при торканні.

              Керівник Toyota Кодзі Сато йде у відставку: компанію очолить фінансовий директор Кента Кон06.02.26, 10:39 • 2603 перегляди

              Юлія Шрамко

              ТехнологіїАвто
              Техніка
              Енергетика
              Тренд
              Бренд
              Електроенергія
              Toyota