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Ляшко: керівництво медзакладів повідомляє тільки про кожного другого медика з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує УНН.

Ляшко: керівництво медзакладів повідомляє тільки про кожного другого медика з COVID-19

“Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика! Розслідування на сьогодні завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв’язок між професійною діяльністю та хворобою”, — написав Ляшко.

Він повідомив, що 15 травня була проведена чергова нарада з працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та Міністерства охорони здоров’я. “На ній з’ясовували чому так відбувається. Є проблеми з долученням епідеміологів до складу профільних комісій. Сьогодні (15 травня — ред) свої пояснення нададуть керівники 5 лабораторних центрів, які не делегують епідеміологів до складу комісій. Всі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу комісій”, — написав головний санітарний лікар України та додав, що планує ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБтНС), пояснивши, що медики не повинні “страждати через бюрократичні процедури”.

Він додав, що паралельно з цим обговорили питання удосконалення порядку розслідування і обліку професійних захворювань в рамках реформування системи санітарно-протиепідемічного захисту нашої країни. “Маю певні напрацювання, які представлю вже найближчим часом”, — написав Ляшко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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