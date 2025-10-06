Львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення ікони XVII століття Андреаса Аспера
Київ • УНН
Львівські митники виявили старовинну ікону XVII століття, написану Андреасом Аспером, під час митного контролю на кордоні. Експерти оцінили її в 25 тисяч доларів США, підтвердивши історико-культурну цінність.
У пункті пропуску "Шегині – Медика" на українсько-польському кордоні львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення за кордон старовинної ікони XVII століття. Експерти Національного музею у Львові підтвердили її автентичність і визнали історико-культурною цінністю. Про це повідомили представники Львівської митниці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Під час митного контролю автомобіля Volkswagen Crafter, яким із Польщі повертався громадянин України, працівники Львівської митниці виявили серед особистих речей пасажира старовинну ікону. Картина із зображенням євангельської сцени належить пензлю Андреаса Аспера – швейцарського художника початку XVII століття.
"Євангельська сцена", написана Андреасом Аспером – відомим швейцарським художником поч. XVII ст. ст, знаходилась серед особистих речей водія. Про автентичність роботи вказують авторський підпис у нижньому правому куті та напис на звороті картини
З метою перевірки законності переміщення предмета через кордон ікона була передана на експертизу до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Після ретельного аналізу фахівці дійшли висновку, що це музейний експонат, який має значну історичну та культурну цінність.
Польща затримала на кордоні понад 58 тонн томатної пасти з України: виявлено цвіль22.09.25, 14:37 • 4513 переглядiв
Згідно з висновком експертів, твір із зображенням святих апостолів Петра і Павла оцінюється приблизно у 25 тисяч доларів США, що еквівалентно понад одному мільйону гривень.
За фактом виявлення цінності митники склали протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, який передбачає відповідальність за спробу незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон.
На Закарпатті церква проголосила блаженним священника, якого застрелив міліціонер 29.09.25, 00:59 • 4274 перегляди