Львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення ікони XVII століття Андреаса Аспера

ukenru
Ексклюзив
12:45 • 2160 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11021 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15067 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19000 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42445 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26567 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34362 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63024 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75505 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Популярнi новини
Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters6 жовтня, 06:22 • 7720 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США6 жовтня, 06:25 • 10362 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 19734 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 20972 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 7684 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 7982 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 21120 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 42439 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 170974 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 99672 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Олександр Охріменко
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 58128 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 55006 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 130687 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 63216 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 64805 перегляди
Актуальне
Bild
YouTube
TikTok
Північний потік
Нептун (крилата ракета)

Львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення ікони XVII століття Андреаса Аспера

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Львівські митники виявили старовинну ікону XVII століття, написану Андреасом Аспером, під час митного контролю на кордоні. Експерти оцінили її в 25 тисяч доларів США, підтвердивши історико-культурну цінність.

Львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення ікони XVII століття Андреаса Аспера

У пункті пропуску "Шегині – Медика" на українсько-польському кордоні львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення за кордон старовинної ікони XVII століття. Експерти Національного музею у Львові підтвердили її автентичність і визнали історико-культурною цінністю. Про це повідомили представники Львівської митниці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Під час митного контролю автомобіля Volkswagen Crafter, яким із Польщі повертався громадянин України, працівники Львівської митниці виявили серед особистих речей пасажира старовинну ікону. Картина із зображенням євангельської сцени належить пензлю Андреаса Аспера – швейцарського художника початку XVII століття.

"Євангельська сцена", написана Андреасом Аспером – відомим швейцарським художником поч. XVII ст. ст, знаходилась серед особистих речей водія. Про автентичність роботи вказують авторський підпис у нижньому правому куті та напис на звороті картини 

– повідомили митники Львівщини.

З метою перевірки законності переміщення предмета через кордон ікона була передана на експертизу до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Після ретельного аналізу фахівці дійшли висновку, що це музейний експонат, який має значну історичну та культурну цінність.

Польща затримала на кордоні понад 58 тонн томатної пасти з України: виявлено цвіль22.09.25, 14:37 • 4513 переглядiв

Згідно з висновком експертів, твір із зображенням святих апостолів Петра і Павла оцінюється приблизно у 25 тисяч доларів США, що еквівалентно понад одному мільйону гривень.

За фактом виявлення цінності митники склали протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, який передбачає відповідальність за спробу незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон.

На Закарпатті церква проголосила блаженним священника, якого застрелив міліціонер 29.09.25, 00:59 • 4274 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКультураКримінал та НП
Державний кордон України
Державна митна служба України
Україна
Львів
Польща