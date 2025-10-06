Львовские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения иконы XVII века Андреаса Аспера

В пункте пропуска "Шегини – Медыка" на украинско-польской границе львовские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения за границу старинной иконы XVII века. Эксперты Национального музея во Львове подтвердили ее подлинность и признали историко-культурной ценностью. Об этом сообщили представители Львовской таможни в Facebook, пишет УНН.

Детали

Во время таможенного контроля автомобиля Volkswagen Crafter, на котором из Польши возвращался гражданин Украины, сотрудники Львовской таможни обнаружили среди личных вещей пассажира старинную икону. Картина с изображением евангельской сцены принадлежит кисти Андреаса Аспера – швейцарского художника начала XVII века.

"Евангельская сцена", написанная Андреасом Аспером – известным швейцарским художником нач. XVII в. в., находилась среди личных вещей водителя. Об аутентичности работы указывают авторская подпись в нижнем правом углу и надпись на обороте картины – сообщили таможенники Львовщины.

С целью проверки законности перемещения предмета через границу икона была передана на экспертизу в Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого. После тщательного анализа специалисты пришли к выводу, что это музейный экспонат, имеющий значительную историческую и культурную ценность.

Согласно заключению экспертов, произведение с изображением святых апостолов Петра и Павла оценивается примерно в 25 тысяч долларов США, что эквивалентно более одному миллиону гривен.

По факту обнаружения ценности таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за попытку незаконного перемещения культурных ценностей через государственную границу.

