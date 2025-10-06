$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 1434 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10202 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 14417 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18385 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 41500 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26365 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34199 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 62926 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75470 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90534 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Львовские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения иконы XVII века Андреаса Аспера

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Львовские таможенники обнаружили старинную икону XVII века, написанную Андреасом Аспером, во время таможенного контроля на границе. Эксперты оценили ее в 25 тысяч долларов США, подтвердив историко-культурную ценность.

Львовские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения иконы XVII века Андреаса Аспера

В пункте пропуска "Шегини – Медыка" на украинско-польской границе львовские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения за границу старинной иконы XVII века. Эксперты Национального музея во Львове подтвердили ее подлинность и признали историко-культурной ценностью. Об этом сообщили представители Львовской таможни в Facebook, пишет УНН.

Детали

Во время таможенного контроля автомобиля Volkswagen Crafter, на котором из Польши возвращался гражданин Украины, сотрудники Львовской таможни обнаружили среди личных вещей пассажира старинную икону. Картина с изображением евангельской сцены принадлежит кисти Андреаса Аспера – швейцарского художника начала XVII века.

"Евангельская сцена", написанная Андреасом Аспером – известным швейцарским художником нач. XVII в. в., находилась среди личных вещей водителя. Об аутентичности работы указывают авторская подпись в нижнем правом углу и надпись на обороте картины 

– сообщили таможенники Львовщины.

С целью проверки законности перемещения предмета через границу икона была передана на экспертизу в Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого. После тщательного анализа специалисты пришли к выводу, что это музейный экспонат, имеющий значительную историческую и культурную ценность.

Польша задержала на границе более 58 тонн томатной пасты из Украины: обнаружена плесень22.09.25, 14:37 • 4513 просмотров

Согласно заключению экспертов, произведение с изображением святых апостолов Петра и Павла оценивается примерно в 25 тысяч долларов США, что эквивалентно более одному миллиону гривен.

По факту обнаружения ценности таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за попытку незаконного перемещения культурных ценностей через государственную границу.

На Закарпатье церковь провозгласила блаженным священника, которого застрелил милиционер29.09.25, 00:59 • 4274 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКультураКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Украина
Львов
Польша