Львівщина швидше за Київ поповнює парк електрокарів, але в столиці більше нових авто: які бестселери
Київ • УНН
У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. електромобілів. Лідерами з реєстрацій стали Львівська область, Київ та Київська область.
Львівська область у серпні обігнала Київ за кількістю зареєстрованих електромобілів, однак у столиці більша частка нових електрокарів. У більшості регіонів віддають перевагу китайському BYD Song Plus, серед авто з пробігом лідирує Tesla Model Y. Про реегіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери повідомила асоціація "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
За даними Укравтопрому, у серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 1196 од. (89% вживані);
- місто Київ – 959 од. (55% вживані);
- Київська обл. – 698 од. (68% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 640 од. (71% вживані);
- Одеська обл. – 449 од (69% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Жителі Дніпропетровщини частіше обирали HONDA eNS1.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто титул лідера у TESLA Model Y.
