Львівщина швидше за Київ поповнює парк електрокарів, але в столиці більше нових авто: які бестселери

$41.250.00
48.420.36
ukenru
05:00 • 8878 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 10051 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 15451 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 30848 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 34724 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 37290 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 54883 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 65044 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 61123 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29673 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
62%
752мм
Популярнi новини
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури22 вересня, 23:15 • 9518 перегляди
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення22 вересня, 23:54 • 5274 перегляди
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto01:12 • 7454 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів01:48 • 11092 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo02:44 • 11440 перегляди
Публікації
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 8878 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 50136 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 54883 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 65044 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 61123 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Бонгбонг Маркос
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 50136 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 24818 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 40903 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 91935 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 113948 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Fox News
МіГ-31
Bild

Львівщина швидше за Київ поповнює парк електрокарів, але в столиці більше нових авто: які бестселери

Київ • УНН

 • 306 перегляди

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. електромобілів. Лідерами з реєстрацій стали Львівська область, Київ та Київська область.

Львівщина швидше за Київ поповнює парк електрокарів, але в столиці більше нових авто: які бестселери

Львівська область у серпні обігнала Київ за кількістю зареєстрованих електромобілів, однак у столиці більша частка нових електрокарів. У більшості регіонів віддають перевагу китайському BYD Song Plus, серед авто з пробігом лідирує Tesla Model Y. Про реегіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери повідомила асоціація "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

За даними Укравтопрому, у серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 1196 од. (89% вживані);
    • місто Київ – 959 од. (55% вживані);
      • Київська обл. – 698 од. (68% вживані);
        • Дніпропетровська обл. – 640 од. (71% вживані);
          • Одеська обл. – 449 од (69% вживані).

            У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Жителі Дніпропетровщини частіше обирали HONDA eNS1.

            У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто титул лідера у TESLA Model Y.

            Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення16.09.25, 17:45 • 3043 перегляди

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаАвто
            Електроенергія
            Львівська область
            Київська область
            Tesla Model Y
            Одеська область
            Дніпропетровська область
            Київ