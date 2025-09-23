Львовская область быстрее Киева пополняет парк электрокаров, но в столице больше новых авто: какие бестселлеры
Киев • УНН
В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. электромобилей. Лидерами по регистрациям стали Львовская область, Киев и Киевская область.
Львовская область в августе обогнала Киев по количеству зарегистрированных электромобилей, однако в столице большая доля новых электрокаров. В большинстве регионов предпочитают китайский BYD Song Plus, среди авто с пробегом лидирует Tesla Model Y. О регионах-лидерах по регистрациям электромобилей и их бестселлерах сообщила ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
По данным Укравтопрома, в августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 1196 ед. (89% подержанные);
- город Киев – 959 ед. (55% подержанные);
- Киевская обл. – 698 ед. (68% подержанные);
- Днепропетровская обл. – 640 ед. (71% подержанные);
- Одесская обл. – 449 ед. (69% подержанные).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровщины, стал BYD Song Plus. Жители Днепропетровщины чаще выбирали HONDA eNS1.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто титул лидера у TESLA Model Y.
