05:00 • 8836 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 10026 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 15438 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 30834 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 34711 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 37284 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 54868 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 65031 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 61109 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29671 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Львовская область быстрее Киева пополняет парк электрокаров, но в столице больше новых авто: какие бестселлеры

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. электромобилей. Лидерами по регистрациям стали Львовская область, Киев и Киевская область.

Львовская область быстрее Киева пополняет парк электрокаров, но в столице больше новых авто: какие бестселлеры

Львовская область в августе обогнала Киев по количеству зарегистрированных электромобилей, однако в столице большая доля новых электрокаров. В большинстве регионов предпочитают китайский BYD Song Plus, среди авто с пробегом лидирует Tesla Model Y. О регионах-лидерах по регистрациям электромобилей и их бестселлерах сообщила ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

По данным Укравтопрома, в августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область – 1196 ед. (89% подержанные);
    • город Киев – 959 ед. (55% подержанные);
      • Киевская обл. – 698 ед. (68% подержанные);
        • Днепропетровская обл. – 640 ед. (71% подержанные);
          • Одесская обл. – 449 ед. (69% подержанные).

            В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровщины, стал BYD Song Plus. Жители Днепропетровщины чаще выбирали HONDA eNS1.

            В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто титул лидера у TESLA Model Y.

            Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки16.09.25, 17:45 • 3043 просмотра

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаАвто
            Электроэнергия
            Львовская область
            Киевская область
            Тесла Модель Y
            Одесская область
            Днепропетровская область
            Киев