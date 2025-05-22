Львівщина, Одещина й Київщина: названо лідерів за кількістю нелегальних автозаправок
Київ • УНН
У першій половині 2025 року в Україні зафіксовано 428 АЗС з ознаками нелегальної діяльності. Найбільше їх у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
За перших пів року 2025 року в Україні нараховується 428 автозаправних станцій з ознаками нелегальної діяльності. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Станом на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні становить 428 об’єктів
За інформацією, майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у п’яти регіонах — Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях:
- Львівська область — 87 АЗС (20 %);
- Одеська область — 47 АЗС (11 %);
- Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10 %);
- Івано-Франківська область — 34 АЗС (8 %);
- Дніпропетровська область — 29 АЗС (7 %).
З 428 виявлених об’єктів понад 56% припадає лише на п’ять регіонів — це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми
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