Львівщина, Одещина й Київщина: названо лідерів за кількістю нелегальних автозаправок

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
13:44 • 5730 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
12:56 • 15275 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
12:16 • 23091 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
09:24 • 82731 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 60248 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 110433 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 183725 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 162169 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 153118 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 330267 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.7м/с
28%
747мм
Популярнi новини

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

22 травня, 04:46 • 75520 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

22 травня, 05:39 • 77925 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 66911 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 43129 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 35629 перегляди
Публікації

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

13:44 • 5730 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

09:24 • 82731 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 142094 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 330267 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 273074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Дональд Туск

Павло Дуров

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Сполучене Королівство

Польща

Реклама
УНН Lite

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 35633 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 43136 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 66919 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 143660 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 165483 перегляди
Актуальне

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Львівщина, Одещина й Київщина: названо лідерів за кількістю нелегальних автозаправок

Київ • УНН

 • 838 перегляди

У першій половині 2025 року в Україні зафіксовано 428 АЗС з ознаками нелегальної діяльності. Найбільше їх у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Львівщина, Одещина й Київщина: названо лідерів за кількістю нелегальних автозаправок

За перших пів року 2025 року в Україні нараховується 428 автозаправних станцій з ознаками нелегальної діяльності. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Станом на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні становить 428 об’єктів

- йдеться в повідомленні.

За інформацією, майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у п’яти регіонах — Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях:

  • Львівська область — 87 АЗС (20 %);
    • Одеська область — 47 АЗС (11 %);
      • Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10 %);
        • Івано-Франківська область — 34 АЗС (8 %);
          • Дніпропетровська область — 29 АЗС (7 %).

            З 428 виявлених об’єктів понад 56% припадає лише на п’ять регіонів — це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми

             - повідомляє Укравтопром.

            Найбільше електрокарів у квітні купили на Львівщині та в Києві: названо регіональні бестселери14.05.25, 09:23 • 4242 перегляди

            Аліна Волянська

            Аліна Волянська

            СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
            Львівська область
            Івано-Франківська область
            Київська область
            Одеська область
            Дніпропетровська область
            Україна
            Київ
            Brent
            $63.85
            Bitcoin
            $111,588.80
            S&P 500
            $5,838.83
            Tesla
            $331.92
            Газ TTF
            $36.38
            Золото
            $3,304.84
            Ethereum
            $2,654.84