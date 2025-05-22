Львовская область, Одесская область и Киевская область: названы лидеры по количеству нелегальных автозаправок
Киев • УНН
В первой половине 2025 года в Украине зафиксировано 428 АЗС с признаками нелегальной деятельности. Больше всего их во Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
За первые полгода 2025 года в Украине насчитывается 428 автозаправочных станций с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.
Детали
По состоянию на май 2025 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине составляет 428 объектов
По информации, почти 60% всех нелегальных АЗС работают в пяти регионах - Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях:
- Львовская область - 87 АЗС (20%);
- Одесская область - 47 АЗС (11%);
- Киевская область и г. Киев - 44 АЗС (10%);
- Ивано-Франковская область - 34 АЗС (8%);
- Днепропетровская область - 29 АЗС (7%).
Из 428 выявленных объектов более 56% приходится только на пять регионов - это свидетельствует о хронической региональной концентрации проблемы
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