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Львовская область, Одесская область и Киевская область: названы лидеры по количеству нелегальных автозаправок

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В первой половине 2025 года в Украине зафиксировано 428 АЗС с признаками нелегальной деятельности. Больше всего их во Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Львовская область, Одесская область и Киевская область: названы лидеры по количеству нелегальных автозаправок

За первые полгода 2025 года в Украине насчитывается 428 автозаправочных станций с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

По состоянию на май 2025 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине составляет 428 объектов

- говорится в сообщении.

По информации, почти 60% всех нелегальных АЗС работают в пяти регионах - Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях:

  • Львовская область - 87 АЗС (20%);
    • Одесская область - 47 АЗС (11%);
      • Киевская область и г. Киев - 44 АЗС (10%);
        • Ивано-Франковская область - 34 АЗС (8%);
          • Днепропетровская область - 29 АЗС (7%).

            Из 428 выявленных объектов более 56% приходится только на пять регионов - это свидетельствует о хронической региональной концентрации проблемы

             - сообщает Укравтопром.

            Больше всего электрокаров в апреле купили во Львовской области и в Киеве: названы региональные бестселлеры14.05.25, 09:23 • 4240 просмотров

            Алина Волянская

            Алина Волянская

            ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
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