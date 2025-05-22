Львовская область, Одесская область и Киевская область: названы лидеры по количеству нелегальных автозаправок

За первые полгода 2025 года в Украине насчитывается 428 автозаправочных станций с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

По состоянию на май 2025 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине составляет 428 объектов

По информации, почти 60% всех нелегальных АЗС работают в пяти регионах - Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях:

Из 428 выявленных объектов более 56% приходится только на пять регионов - это свидетельствует о хронической региональной концентрации проблемы