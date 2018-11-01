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Луценко заявив, що абсолютно не згоден із виправдальним вироком Гречківському

Луценко заявив, що абсолютно не згоден із виправдальним вироком Гречківському

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний прокурор України заявив, що абсолютно не згоден із виправдальним вироком члену Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському. Про це він сьогодні сказав під час зустрічі зі студентами Українського католицького університету в Львові, передає УНН.

“Я не згоден абсолютно з виправдальним вироком суду”, — сказав він.

За словами Луценка, слідством встановило, що Гречківський, як член Вищої ради юстиції, через посередника запропонував адвокату заплатити за виграш у суді, бо він може впливати на цього суддю.

“Довго відбувався суд. Суд, зрештою, сказав: вони вважають це не хабарем, це була провокація хабаря, тому цей адвокат не перший раз заявляє про хабар. З моєї точки зору, це не коректний висновок суду. Мені закон забороняє критикувати рішення суду. Моя відповідь така — ми підемо в апеляцію. І я впевнений, що юридична аргументація на нашому боці”, — наголосив Генпрокурор.

Оскільки, зазначив він, було зафіксоване вимагання при зустрічі, зафіксований предмет незаконної фінансової винагороди і є точно встановлений розподіл ролей при цьому шахрайстві.

Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд Києва оголосив виправдальний вирок у кримінальному провадженні щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та іншого фігуранта Олега Шкляра.

Пізніше у Генпрокуратурі заявили, що оскаржуватимуть виправдальний вирок Гречківському.

Ще у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України передала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та Олега Шкляра.

Їх підозрювали у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

Як повідомляв УНН, 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

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