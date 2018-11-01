Луценко заявил, что совершенно не согласен с оправдательным приговором Гречкивскому

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины заявил, что совершенно не согласен с оправдательным приговором члену Высшего совета правосудия Павлу Гречкивскому. Об этом он сказал во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове, передает УНН.