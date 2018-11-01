Луценко заявил, что совершенно не согласен с оправдательным приговором Гречкивскому
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины заявил, что совершенно не согласен с оправдательным приговором члену Высшего совета правосудия Павлу Гречкивскому. Об этом он сказал во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове, передает УНН.
“Я не согласен абсолютно с оправдательным приговором суда”, — сказал он.
По словам Луценко, следствием установило, что Гречкивский, как член Высшего совета юстиции, через посредника предложил адвокату заплатить за выигрыш в суде, так как он может влиять на этого судью.
“Долго проходил суд. Суд, наконец, сказал: они считают это не взяткой, это была провокация взятки, поэтому этот адвокат не первый раз заявляет о взятке. С моей точки зрения, это не корректный вывод суда. Мне закон запрещает критиковать решения суда. Мой ответ таков — мы пойдем в апелляцию. И я уверен, что юридическая аргументация на нашей стороне”, - подчеркнул Генпрокурор.
Поскольку, отметил он, было зафиксировано вымогательства при встрече, зафиксирован предмет незаконной финансовой вознаграждения и есть точно установленное распределение ролей при этом мошенничестве.
Напомним, 30 октября 2018 года Шевченковский районный суд Киева объявил оправдательный приговор в уголовном производстве в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и другого фигуранта Олега Шкляра.
Позже в Генпрокуратуре заявили, что будут обжаловать оправдательный приговор Гречкивскому.
Еще в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины передала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и Олега Шкляра.
Их подозревали в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.
Как сообщал УНН, 21 сентября Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.