Суд виправдав члена ВРП Гречківського, якого підозрювали у шахрайстві на півмільйона

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив виправдальний вирок у кримінальному провадженні щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та іншого фігуранта Олега Шкляра. Про це повідомив УНН адвокат Петро Бойко.

“Сьогодні був вирок. Ми перемогли. Гречківського виправдали. Визнали, що з боку потерпілого були провокаційні дії, що Генеральна прокуратура діяла з перевищенням своїх повноважень, які передбачено законом. Цей злочин мала розслідувати національна поліції... Здобуті докази були здобутими у неналежний процесуальний спосіб. Аргументи і докази, які надали адвокати, переконливо засвідчили, що Гречківський і Шкляр не винуваті”, — сказав адвокат.

Наразі УНН намагається отримати коментар у ГПУ щодо вироку суду.

Нагадаємо, ще у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України передала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та Олега Шкляра. 

Їх підозрювали у вчинені злочину, передбаченого за ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

Як повідомляв УНН, 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

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