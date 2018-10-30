Суд оправдал члена ВСП Гречкивского, которого подозревали в мошенничестве на полмиллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил оправдательный приговор в уголовном производстве в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и другого фигуранта Олега Шкляра. Об этом сообщил УНН адвокат Петр Бойко.
"Сегодня был приговор. Мы победили. Гречкивского оправдали. Признали, что со стороны потерпевшего были провокационные действия, Генеральная прокуратура действовала с превышением своих полномочий, предусмотренных законом. Это преступление должна была расследовать национальная полиции ... Полученные доказательства были полученными в ненадлежащий процессуальный способ. Аргументы и доказательства, которые предоставили адвокаты, убедительно показали, что Гречкивский и Шкляр не виноваты", - сказал адвокат.
Сейчас УНН пытается получить комментарий у ГПУ по приговору суда.
Напомним, еще в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины передала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и Олега Шкляра.
Их подозревали в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.
Как сообщал УНН, 21 сентября Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.