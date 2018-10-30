ГПУ оскаржуватиме вирок Гречківському

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокурори готуватимуть апеляційну скаргу на виправдальний вирок члену Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському, якого підозрювали у вимаганні 500 тис. доларів. Про це повідомила УНН прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.

“Прокурори готуватимуть апеляцію на рішення суду після отримання повної ухвали на руки”, — сказала прес-секретар.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 30 жовтня, Шевченківський районний суд Києва оголосив виправдальний вирок у кримінальному провадженні щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та іншого фігуранта Олега Шкляра.

Нагадаємо, ще у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України передала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та Олега Шкляра.

Їх підозрювали у вчинені злочину, передбаченого за ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

21 вересня 2016 року Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення. 

Українські Національні Новини

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