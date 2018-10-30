ГПУ обжалует приговор Гречкивскому
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Прокуроры будут готовить апелляционную жалобу на оправдательный приговор члену Высшего совета правосудия Павлу Гречкивскому, которого подозревали в вымогательстве 500 тыс. долларов. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Прокуроры будут готовить апелляцию на решение суда после получения полного постановления на руки", - сказала пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, сегодня, 30 октября, Шевченковский районный суд Киева объявил оправдательный приговор в уголовном производстве в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и другого фигуранта Олега Шкляра.
Напомним, еще в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины передала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и Олега Шкляра.
Их подозревали в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.
21 сентября 2016 года Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.