Лубінець нагадав світу про переслідування рф корінних народів у Криму: понад 220 затриманих та сотні зруйнованих святинь
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про масові порушення прав корінних народів та національних меншин у Криму з 2014 року. Понад 220 українців та кримських татар затримано, зруйновано або пошкоджено не менше 700 релігійних об'єктів.
Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав росію припинити переслідування корінних народів та національних меншин у країні. Він виступив на інтерактивному діалозі ООН зі Спеціальним доповідачем з прав корінних народів, наголосивши на системних порушеннях прав людини з боку держави-агресора. Про це Лубінець повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Омбудсман заявив, що з 2014 року росія масово порушує права корінних народів та національних меншин в Україні, включно з незаконними викраденнями та ув’язненнями. За його словами, понад 220 українців та кримських татар були затримані в Криму без законних підстав.
Омбудсман також підкреслив, що рф порушує релігійні права громадян, цілеспрямовано атакуючи релігійні об’єкти.
Не менше ніж 700 таких будівель було зруйновано або пошкоджено. І ці цифри не є остаточними
Виступаючи на міжнародній платформі, омбудсман закликав світову спільноту вимагати від росії негайного припинення переслідувань жителів тимчасово окупованих територій за національною та релігійною ознакою.
Маємо об'єднати наші зусилля заради захисту прав людей!
Його виступ став частиною інтерактивного діалогу ООН зі Спеціальним доповідачем з прав корінних народів, це підкреслює важливість міжнародного реагування на порушення прав людини в Україні.
