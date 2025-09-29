$41.480.01
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Лубінець нагадав світу про переслідування рф корінних народів у Криму: понад 220 затриманих та сотні зруйнованих святинь

Київ • УНН

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про масові порушення прав корінних народів та національних меншин у Криму з 2014 року. Понад 220 українців та кримських татар затримано, зруйновано або пошкоджено не менше 700 релігійних об'єктів.

Лубінець нагадав світу про переслідування рф корінних народів у Криму: понад 220 затриманих та сотні зруйнованих святинь

Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав росію припинити переслідування корінних народів та національних меншин у країні. Він виступив на інтерактивному діалозі ООН зі Спеціальним доповідачем з прав корінних народів, наголосивши на системних порушеннях прав людини з боку держави-агресора. Про це Лубінець повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

Омбудсман заявив, що з 2014 року росія масово порушує права корінних народів та національних меншин в Україні, включно з незаконними викраденнями та ув’язненнями. За його словами, понад 220 українців та кримських татар були затримані в Криму без законних підстав.

Світ має реагувати на порушення росією норм міжнародного права: Лубінець про удар по гуманітарній місії04.09.25, 19:11 • 4686 переглядiв

Омбудсман також підкреслив, що рф порушує релігійні права громадян, цілеспрямовано атакуючи релігійні об’єкти. 

Не менше ніж 700 таких будівель було зруйновано або пошкоджено. І ці цифри не є остаточними 

– зазначив Лубінець.

Виступаючи на міжнародній платформі, омбудсман закликав світову спільноту вимагати від росії негайного припинення переслідувань жителів тимчасово окупованих територій за національною та релігійною ознакою.

Маємо об'єднати наші зусилля заради захисту прав людей! 

– наголосив він.

Його виступ став частиною інтерактивного діалогу ООН зі Спеціальним доповідачем з прав корінних народів, це підкреслює важливість міжнародного реагування на порушення прав людини в Україні.

Міжнародна спільнота має негайно відреагувати: омбудсмен відправив листи до ООН та МКЧХ через розстріл родини на Донеччині24.09.25, 15:35 • 5334 перегляди

Степан Гафтко

