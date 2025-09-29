$41.480.01
13:55
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Лубинец напомнил миру о преследовании РФ коренных народов в Крыму: более 220 задержанных и сотни разрушенных святынь

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о массовых нарушениях прав коренных народов и национальных меньшинств в Крыму с 2014 года. Более 220 украинцев и крымских татар задержаны, разрушено или повреждено не менее 700 религиозных объектов.

Лубинец напомнил миру о преследовании РФ коренных народов в Крыму: более 220 задержанных и сотни разрушенных святынь

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец призвал Россию прекратить преследование коренных народов и национальных меньшинств в стране. Он выступил на интерактивном диалоге ООН со Специальным докладчиком по правам коренных народов, подчеркнув системные нарушения прав человека со стороны государства-агрессора. Об этом Лубинец сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Омбудсмен заявил, что с 2014 года Россия массово нарушает права коренных народов и национальных меньшинств в Украине, включая незаконные похищения и заключения. По его словам, более 220 украинцев и крымских татар были задержаны в Крыму без законных оснований.

Мир должен отреагировать на нарушение россией норм международного права: Лубинец об ударе по гуманитарной миссии04.09.25, 19:11 • 4686 просмотров

Омбудсмен также подчеркнул, что РФ нарушает религиозные права граждан, целенаправленно атакуя религиозные объекты. 

Не менее 700 таких зданий было разрушено или повреждено. И эти цифры не являются окончательными 

– отметил Лубинец.

Выступая на международной платформе, омбудсмен призвал мировое сообщество требовать от России немедленного прекращения преследований жителей временно оккупированных территорий по национальному и религиозному признаку.

Мы должны объединить наши усилия ради защиты прав людей! 

– подчеркнул он.

Его выступление стало частью интерактивного диалога ООН со Специальным докладчиком по правам коренных народов, это подчеркивает важность международного реагирования на нарушения прав человека в Украине.

Международное сообщество должно немедленно отреагировать: омбудсмен отправил письма в ООН и МККК из-за расстрела семьи в Донецкой области24.09.25, 15:35 • 5334 просмотра

Степан Гафтко

