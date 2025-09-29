Лубинец напомнил миру о преследовании РФ коренных народов в Крыму: более 220 задержанных и сотни разрушенных святынь
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о массовых нарушениях прав коренных народов и национальных меньшинств в Крыму с 2014 года. Более 220 украинцев и крымских татар задержаны, разрушено или повреждено не менее 700 религиозных объектов.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец призвал Россию прекратить преследование коренных народов и национальных меньшинств в стране. Он выступил на интерактивном диалоге ООН со Специальным докладчиком по правам коренных народов, подчеркнув системные нарушения прав человека со стороны государства-агрессора. Об этом Лубинец сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.
Омбудсмен заявил, что с 2014 года Россия массово нарушает права коренных народов и национальных меньшинств в Украине, включая незаконные похищения и заключения. По его словам, более 220 украинцев и крымских татар были задержаны в Крыму без законных оснований.
Омбудсмен также подчеркнул, что РФ нарушает религиозные права граждан, целенаправленно атакуя религиозные объекты.
Не менее 700 таких зданий было разрушено или повреждено. И эти цифры не являются окончательными
Выступая на международной платформе, омбудсмен призвал мировое сообщество требовать от России немедленного прекращения преследований жителей временно оккупированных территорий по национальному и религиозному признаку.
Мы должны объединить наши усилия ради защиты прав людей!
Его выступление стало частью интерактивного диалога ООН со Специальным докладчиком по правам коренных народов, это подчеркивает важность международного реагирования на нарушения прав человека в Украине.
