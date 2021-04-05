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Локдаун у Києві: спецперепустки на транспорт ще видаватимуть, на приватні маршрутки пустять контроль

Локдаун у Києві: спецперепустки на транспорт ще видаватимуть, на приватні маршрутки пустять контроль

Київ • УНН

 • 18060 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Спецперепустки на громадський транспорт у Києві - введені на час жорстких карантинних обмежень з 5 до 16 квітня - будуть видавати ще кілька днів. А на маршрутках приватних перевізників планується запровадити перевірки дотримання епідобмежень контролюючими органами. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.

Цитата:

"Я сподіваюся, що та кількість перепусток, яка видана представникам підприємств, не одночасно будуть їхати, тому що більше 400 тисяч. А якщо бути точним - це 437 тисяч спецперепусток видали за три дні. Робота ще не завершилася - я думаю, що ще цих кілька днів - понеділок, вівторок, середа - якщо буде у когось ще така необхідність, вони зможуть ці перепустки отримати", - сказав Поворозник.

Деталі

При цьому заступник голови КМДА висловив впевненість, що одночасно усі люди, яким видали спецперепустки, користуватися громадським транспортом не будуть, адже на підприємствах люди працюють позмінно.

На запитання, як бути людям, які подали запити на спецперепустки ще у минулий четвер, але досі не отримали відповідей, Поворозник вказав: "Я сподіваюся, що усі ці нарікання, вони будуть за понеділок, максимум за вівторок, напевно опрацьовані. Було просто безліч заявок".

З його слів, передусім обслуговують працівників критичної інфраструктури, а потім - інших підприємств.

На уточнення, чи можна доїхати до вокзалу на метро, якщо є квиток на поїзд, Поворозник зазначив: "На сьогоднішній день для такого варіанту - виключно таксі".

А щодо того, чи є обмеження на перевезення таксі, він зауважив: "Для них є на сьогоднішній день введені обмеження - постанова 1236 - по кількості пасажирів, які одночасно можуть знаходитися в... авто".

Продаж в інтернеті фейкових спецперепусток

Поворозник роз'яснив, що відрізняє справжню спецперепустку від фейкової: "Справжня спецперепустка має навкруги герба Києва золотисте обрамлення, тому, я думаю,.. можна буде елементарно відрізнити".

З його слів, столична влада не збирається на сьогодні робити якісь надзвичайні засоби захисту спецперепусток, тому що вони мають працювати лише два тижні.

Дотримання карантину на приватних маршрутках

З приводу приватних перевізників, Поворозник вказав, що "велися переговори, щоб вони працювали в режимі карантину, в режимі спецперевезень". "Те, що на сьогоднішній день відбувається, я думаю, що ми досить швидко поправимо за рахунок контролюючих органів", - відзначив заступник голови КМДА.

Доповнення

У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 56 492 особи, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 458 інфікованих, 32 людини померли.

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби. Проїзд у громадському транспорті - лише за спецперепустками. На тлі цього у столиці зросли ціни на таксі.

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