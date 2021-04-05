У столиці шоста частина усіх хворих на COVID-19 в Україні: за добу ще 450 інфікованих

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 56 492 особи, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 458 інфікованих, 32 людини померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та інформацію мера Києва Віталія Кличка.