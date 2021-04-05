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У столиці шоста частина усіх хворих на COVID-19 в Україні: за добу ще 450 інфікованих

У столиці шоста частина усіх хворих на COVID-19 в Україні: за добу ще 450 інфікованих

Київ • УНН

 • 12091 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 56 492 особи, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 458 інфікованих, 32 людини померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та інформацію мера Києва Віталія Кличка.

Цитата:

"Ще 458 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 167 668). Ще 32 летальних випадки від вірусу (загалом 3617)", - повідомив Кличко у Telegram-каналі.

Деталі

За словами мера, за минулу добу у столиці захворіли зокрема:

  • 277 жінок віком від 18 до 99 років
  • 157 чоловіків віком від 18 до 92 років
  • 11 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 26 днів до 17 років

Як повідомив Кличко, за останню добу у Києві був 61 госпіталізований хворий на коронавірус, ще 409 осіб госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому за минулу добу 7 людей у столиці подолали коронавірус (загалом 107 559).

"Найбільше випадків захворювання (за минулу добу - ред.) виявили в районах: Дніпровському (151), Дарницькому (88) та в Деснянському (72)", - додав мер Києва.

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні на ранок 5 квітня зафіксовано вже 1,755 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 квітня, - 10,1 тисячі, традиційне зменшення випадків на вихідних. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано через COVID-19 – 3 275 осіб.

Активних хворих на сьогодні 369 162 особи, приріст за добу - 4 979.

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