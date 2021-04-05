Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже майже 300 тисяч, у черзі ще 400 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало вже близько 292 тисяч осіб, у неділю було вакциновано понад 1,2 тис. осіб. Ще 400 тисяч людей стали у чергу на вакцинацію. Про це у Facebook написав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
Цитата:
“1 258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 04 квітня 2021 року в Україні. 291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії”, - повідомив Степанов.
Деталі
За даними міністра, з усіх людей, що отримали щеплення від коронавірусу, одну дозу отримали 291 822 особи, а завершили вакцинацію, тобто отримали обидві дози, – дві особи.
Щеплення проводилось 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами щеплення.
"Станом на 4 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 407 003 людини", - додав голова МОЗ.
Доповнення
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,755 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 квітня, - 10,1 тисячі, традиційне зменшення випадків на вихідних. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано через COVID-19 – 3 275 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;
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- Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;
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- Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;
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- Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;
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- Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;
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- Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;
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- Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;
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- Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;
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- Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;
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- Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;
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- Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;
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- Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;
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- Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;
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- Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;
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- Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;
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- Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;
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- Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;
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- Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;
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- Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;
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- Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;
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- Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;
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- Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;
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- Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.
Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.