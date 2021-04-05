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Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже почти 300 тысяч, в очереди еще 400 тысяч

Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже почти 300 тысяч, в очереди еще 400 тысяч

Киев  •  УНН

 • 13049 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине прививки от коронавирусной болезни получило уже около 292 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Еще 400 тысяч человек стали в очередь на вакцинацию. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

Цитата:

"1258 человек привито против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 года в Украине. 291 824 человека привито от начала прививочной кампании", - сообщил Степанов.

Детали

По данным министра, из всех людей, получивших прививки от коронавируса, одну дозу получили 291 822 человека, а завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы - два человека.

Прививки проводились 39 мобильными бригадами по иммунизации и 75 пунктами прививки.

"По состоянию на 4 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 407 003 человека", - добавил глава Минздрава.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,755 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, - 10,1 тысячи, традиционное уменьшение случаев на выходных. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. За минувшие сутки госпитализированы из-за COVID-19 - 3275 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 458 случаев / 130 прививок;
  • Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;
  • Волынская область - 241 случай / 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;
  • Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;
  • Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;
  • Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;
  • Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;
  • Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;
  • Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;
  • Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;
  • Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;
  • Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;
  • Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;
  • Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;
  • Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;
  • Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;
  • Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;
  • Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;
  • Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;
  • Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;
  • Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина на данный момент ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

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