В столице шестая часть всех больных COVID-19 в Украине: за сутки еще 450 инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Киеве на сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 56 492 человека, или же более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще 458 инфицированных, 32 человека умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.
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"Еще 458 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 167 668). Еще 32 летальных случая от вируса (всего 3617)", - сообщил Кличко в Telegram-канале.
Детали
По словам мэра, за минувшие сутки в столице заболели в частности:
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- 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет
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- 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
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- 11 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет
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Как сообщил Кличко, за последние сутки в Киеве был 61 госпитализированный больной коронавирусом, еще 409 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
При этом за прошедшие сутки 7 человек в столице преодолели коронавирус (всего 107 559).
"Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в районах: Днепровском (151), Дарницком (88) и в Деснянском (72)", - добавил мэр Киева.
Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля на фоне темпов распространения болезни.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине на утро 5 апреля зафиксировано уже 1,755 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, - 10,1 тысячи, традиционное уменьшение случаев на выходных. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. За минувшие сутки госпитализированы из-за COVID-19 - 3275 человек.
Активных больных на сегодня 369 162 человека, прирост за сутки - 4979.