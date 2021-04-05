В столице шестая часть всех больных COVID-19 в Украине: за сутки еще 450 инфицированных

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Киеве на сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 56 492 человека, или же более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще 458 инфицированных, 32 человека умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.