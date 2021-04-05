Локдаун в Киеве: спецпропуска на транспорт еще будут выдавать, на частные маршрутки пустят контроль

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"Я надеюсь, что и количество пропусков, выданное представителям предприятий, не одновременно будут ехать, потому что больше 400 тысяч. А если быть точным - это 437 тысяч спецпропусков выдали за три дня. Работа еще не закончилась - я думаю, что еще этих несколько дней - понедельник, вторник, среда - если будет у кого-то еще такая необходимость, они смогут эти пропуска получить", - сказал Поворозник.

Детали

При этом заместитель председателя КГГА выразил уверенность, что одновременно все люди, которым выдали спецпропуска, пользоваться общественным транспортом не будут, ведь на предприятиях люди работают посменно.

На вопрос, как быть людям, которые подали запросы на спецпропуска еще в минувший четверг, но до сих пор не получили ответов, Поворозник указал: "Я надеюсь, что все эти нарекания, они будут за понедельник, максимум за вторник, наверное проработаны. Было просто множество заявок".

По его словам, прежде всего обслуживают работников критической инфраструктуры, а затем - других предприятий.

На уточнение, можно ли доехать до вокзала на метро, если есть билет на поезд, Поворозник отметил: "На сегодняшний день для такого варианта - исключительно такси".

А относительно того, есть ли ограничения на перевозку такси, он добавил: "Для них на сегодняшний день введены ограничения - постановление 1236 - по количеству пассажиров, которые одновременно могут находиться в... авто".

Продажа в интернете фейковых спецпропусков

Поворозник объяснил, что отличает настоящий спецпропуск от фейкового: "Настоящий спецпропуск имеет вокруг герба Киева золотистое обрамление, поэтому, я думаю,.. можно будет элементарно отличить".

По его словам, столичная власть не собирается на сегодня делать какие-то чрезвычайные средства защиты спецпропусков, потому что они должны работать только две недели.

Соблюдение карантина на частных маршрутках

По поводу частных перевозчиков, Поворозник указал, что "велись переговоры, чтобы они работали в режиме карантина, в режиме спецперевозок". "То, что на сегодняшний день происходит, я думаю, что мы достаточно быстро поправим за счет контролирующих органов", - отметил заместитель председателя КГГА.

Дополнение

В Киеве на сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 56 492 человека, или же более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще 458 инфицированных, 32 человека умерли.

Киев ввел более жесткие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля на фоне темпов распространения болезни. Проезд в общественном транспорте - только по спецпропускам. На фоне этого в столице выросли цены на такси.