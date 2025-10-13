$41.600.10
Ексклюзив
16:59
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
16:31
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
15:26
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в Україні
13:46
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей
12:44
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
13 жовтня, 11:24
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Люди живуть довше, але молодь хворіє та вмирає частіше - дослідження

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Глобальна смертність знижується, проте молоді люди помирають частіше від самогубств, передозувань та серцево-судинних хвороб. Більшість цих смертей можна було б уникнути, контролюючи основні фактори ризику.

Люди живуть довше, але молодь хворіє та вмирає частіше - дослідження

Нове дослідження показало, що загальна смертність у світі знижується, але молоді люди вмирають частіше - від самогубств, передозувань та серцево-судинних хвороб. Більшість смертей можна було б уникнути, якщо контролювати основні фактори ризику, такі як високий тиск, цукор у крові та забруднення повітря, пише УНН із посиланням на Medical Xpress.

Деталі

Згідно з останнім дослідженням "Глобальний тягар хвороб", опублікованим сьогодні в журналі The Lancet та представленим на Всесвітньому саміті охорони здоров’я в Берліні, глобальні показники смертності знижуються, але не серед молоді та молодих людей, пише видання.

Крім того, неінфекційні хвороби сьогодні відповідають за близько двох третин усіх смертей та захворюваності у світі: лідирують серцево-судинні хвороби, інсульт і діабет.

Дослідники стверджують, що майже половини цих випадків можна уникнути, контролюючи ключові фактори ризику, як-от високий рівень цукру в крові та зайву вагу.

Швидке зростання населення світу, що старіє, та зміна факторів ризику започаткували нову еру глобальних проблем охорони здоров’я. Докази, представлені в дослідженні "Глобальний тягар хвороб", є сигналом тривоги, який закликає уряди та лідерів охорони здоров’я швидко та стратегічно реагувати на тривожні тенденції, що змінюють потреби громадського здоров’я

– сказав доктор Крістофер Мюррей, директор Інституту показників та оцінки здоров’я (IHME) Медичної школи Вашингтонського університету.

Команда доктора Мюррея разом із 16 500 дослідниками з мережі GBD проаналізувала дані про 375 хвороб і травм та 88 факторів ризику у 204 країнах і 660 субнаціональних регіонах за 1990–2023 роки.

Використано понад 310 000 джерел, включно з новими даними, що робить дослідження найповнішим у світі щодо втрати здоров’я.

Глобальна смертність знижується, смертність молоді зростає

Попри зростання та старіння населення, глобальний рівень смертності у 2023 році знизився на 67% з 1950 року, і всі країни відзначили зниження.

Глобальна тривалість життя повернулася до допандемічного рівня та становить 76,3 роки для жінок та 71,5 рік для чоловіків, що більш ніж на 20 років вище порівняно з 1950 роком.

Попри цей прогрес, залишаються разючі географічні відмінності: тривалість життя коливається від 83 років у регіонах з високим рівнем доходу до 62 років у країнах Африки на південь від Сахари.

З 2011 по 2023 рік серед молоді та підлітків смертність зросла: у віці 20–39 років у багатих країнах Північної Америки – через самогубства, передозування та алкоголь, а у групі 5–19 років – у Східній Європі, Північній Америці та Карибському регіоні.

Водночас смертність немовлят знизилася більше, ніж у будь-якій іншій віковій групі; у Східній Азії рівень смертності дітей до 5 років впав на 68% завдяки кращому харчуванню, вакцинації та зміцненню систем охорони здоров’я.

Нові моделі GBD показали, що у країнах Африки на південь від Сахари смертність дітей 5–14 років і молодих жінок 15–29 років була значно вищою, ніж раніше оцінювали, через інфекції, травми та материнські ускладнення.

Причини смерті: перехід від інфекційних до неінфекційних захворювань Причини смертності у світі зміщуються від інфекційних хвороб, а ось від неінфекційних захворювань - зростає, особливо у бідних країнах.

Після того як COVID-19 став головною причиною смерті у 2021 році, до 2023 року він опустився на 20-те місце, а лідерами залишаються ішемічна хвороба серця та інсульт, за якими йдуть хронічні хвороби легень, інфекції нижніх дихальних шляхів і розлади у новонароджених.

З 1990 року знизилися показники смертності від серцево-судинних захворювань, діарейних хвороб, туберкульозу, раку шлунка та кору, тоді як смертність від діабету, хронічної хвороби нирок, хвороби Альцгеймера та ВІЛ/СНІДу зросла. 

Середній вік смерті у світі зріс із 46,4 року у 1990 році до 62,9 року у 2023-му, проте відчутна нерівність зберігається: у країнах з високим доходом жінки живуть у середньому 80,5 років, чоловіки – 74,4, тоді як у країнах Африки на південь від Сахари – лише 37,1 та 34,8 року відповідно.

Ймовірність смерті до 70 років зменшилася у більшості регіонів світу, особливо через зниження смертності від розладів, пов’язаних із вживанням наркотиків. Водночас у країнах Африки на південь від Сахари смертність від НІЗ зросла, а у багатих регіонах смертність від наркотиків перевищила очікувані показники, що демонструє нові нерівності у здоров’ї населення. 

ВООЗ: кожен третій медик у Європі страждає на депресію, а 10% зазнають насильства та домагань10.10.25, 11:37 • 3088 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоЗдоров'я
Північна Америка