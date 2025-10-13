$41.600.10
Люди живут дольше, но молодежь болеет и умирает чаще - исследование

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Глобальная смертность снижается, однако молодые люди умирают чаще от самоубийств, передозировок и сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство этих смертей можно было бы избежать, контролируя основные факторы риска.

Люди живут дольше, но молодежь болеет и умирает чаще - исследование

Новое исследование показало, что общая смертность в мире снижается, но молодые люди умирают чаще - от самоубийств, передозировок и сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство смертей можно было бы избежать, если контролировать основные факторы риска, такие как высокое давление, сахар в крови и загрязнение воздуха, пишет УНН со ссылкой на Medical Xpress.

Детали

Согласно последнему исследованию "Глобальное бремя болезней", опубликованному сегодня в журнале The Lancet и представленному на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине, глобальные показатели смертности снижаются, но не среди молодежи и молодых людей, пишет издание.

Кроме того, неинфекционные болезни сегодня отвечают за около двух третей всех смертей и заболеваемости в мире: лидируют сердечно-сосудистые болезни, инсульт и диабет.

Исследователи утверждают, что почти половины этих случаев можно избежать, контролируя ключевые факторы риска, такие как высокий уровень сахара в крови и избыточный вес.

Быстрый рост стареющего населения мира и изменение факторов риска положили начало новой эре глобальных проблем здравоохранения. Доказательства, представленные в исследовании "Глобальное бремя болезней", являются сигналом тревоги, который призывает правительства и лидеров здравоохранения быстро и стратегически реагировать на тревожные тенденции, изменяющие потребности общественного здравоохранения

– сказал доктор Кристофер Мюррей, директор Института показателей и оценки здоровья (IHME) Медицинской школы Вашингтонского университета.

Команда доктора Мюррея вместе с 16 500 исследователями из сети GBD проанализировала данные о 375 болезнях и травмах и 88 факторах риска в 204 странах и 660 субнациональных регионах за 1990–2023 годы.

Использовано более 310 000 источников, включая новые данные, что делает исследование самым полным в мире по потере здоровья.

Глобальная смертность снижается, смертность молодежи растет

Несмотря на рост и старение населения, глобальный уровень смертности в 2023 году снизился на 67% с 1950 года, и все страны отметили снижение.

Глобальная продолжительность жизни вернулась к допандемическому уровню и составляет 76,3 года для женщин и 71,5 года для мужчин, что более чем на 20 лет выше по сравнению с 1950 годом.

Несмотря на этот прогресс, остаются разительные географические различия: продолжительность жизни колеблется от 83 лет в регионах с высоким уровнем дохода до 62 лет в странах Африки к югу от Сахары.

С 2011 по 2023 год среди молодежи и подростков смертность выросла: в возрасте 20–39 лет в богатых странах Северной Америки – из-за самоубийств, передозировок и алкоголя, а в группе 5–19 лет – в Восточной Европе, Северной Америке и Карибском регионе.

В то же время смертность младенцев снизилась больше, чем в любой другой возрастной группе; в Восточной Азии уровень смертности детей до 5 лет упал на 68% благодаря лучшему питанию, вакцинации и укреплению систем здравоохранения.

Новые модели GBD показали, что в странах Африки к югу от Сахары смертность детей 5–14 лет и молодых женщин 15–29 лет была значительно выше, чем ранее оценивали, из-за инфекций, травм и материнских осложнений.

Причины смерти: переход от инфекционных к неинфекционным заболеваниям Причины смертности в мире смещаются от инфекционных болезней, а вот от неинфекционных заболеваний - растет, особенно в бедных странах.

После того как COVID-19 стал главной причиной смерти в 2021 году, к 2023 году он опустился на 20-е место, а лидерами остаются ишемическая болезнь сердца и инсульт, за которыми следуют хронические болезни легких, инфекции нижних дыхательных путей и расстройства у новорожденных.

С 1990 года снизились показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, диарейных болезней, туберкулеза, рака желудка и кори, тогда как смертность от диабета, хронической болезни почек, болезни Альцгеймера и ВИЧ/СПИДа выросла. 

Средний возраст смерти в мире вырос с 46,4 года в 1990 году до 62,9 года в 2023-м, однако ощутимое неравенство сохраняется: в странах с высоким доходом женщины живут в среднем 80,5 лет, мужчины – 74,4, тогда как в странах Африки к югу от Сахары – лишь 37,1 и 34,8 года соответственно.

Вероятность смерти до 70 лет уменьшилась в большинстве регионов мира, особенно из-за снижения смертности от расстройств, связанных с употреблением наркотиков. В то же время в странах Африки к югу от Сахары смертность от НИЗ выросла, а в богатых регионах смертность от наркотиков превысила ожидаемые показатели, что демонстрирует новые неравенства в здоровье населения. 

ВОЗ: каждый третий медик в Европе страдает депрессией, а 10% подвергаются насилию и домогательствам10.10.25, 11:37 • 3088 просмотров

Алена Уткина

ОбществоЗдоровье
