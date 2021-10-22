Литва закликає до нового міграційного пакту з ЄС, щоб протистояти Білорусі

Цитата

"Ми також повинні поговорити про фізичну огорожу фізичного кордону, яка вкрай необхідна як короткостроковий захід, – заявив Науседа, прибувши на другий день переговорів між 27 національними лідерами блоку ЄС, які розходяться в думках щодо того, як поводитися з міграцією. - Тому що ніхто не знає, що буде завтра. Можливо, три, чотири, п’ять тисяч мігрантів залишаться на кордоні одночасно або намагатимуться перетнути кордон у різних місцях... Треба бути рішучим".

Деталі

Євросоюз розгляне на саміті 22 жовтня подальші кроки для припинення нелегальної міграції в ЄС через Білорусь. Одним з варіантів може стати введення економічних санкцій проти Мінська, сказала канцлерка ФРН Ангела Меркель.

"Тема міграції стала ще більш актуальною для Польщі, Литви та Німеччини через гібридні акції, що вживаються президентом Лукашенко. Ми поговоримо про те, які ще види санкцій, економічних санкцій, ми можемо прийняти, щоб ясно показати, що ми засуджуємо цей вид торгівлі людьми", - заявила Меркель.

Зі свого боку прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш попередив, що якщо Євросоюз не буде захищати свої зовнішні кордони, то шенгенська зона виявиться під загрозою.

"У Латвії, в країнах Балтії, ми бачимо зараз гібридну атаку з Білорусі. Вона нещадна і постійна. Білорусь доставляє людей з третіх країн на свою територію, і цих людей заохочують і проштовхують через кордон до Європи. Це неприпустима поведінка. Як демократи ми зобов'язані захищати наші кордони", - підкреслив Каріньш.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина - лідер ЄС за кількістю прохань про надання притулку

Доповнення

З серпня до Німеччини через Білорусь нелегально прибули вже понад 4,3 тисячі мігрантів переважно з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану. Тим часом за весь період з січня по липень 2021 року в ФРН проникли за "білоруським маршрутом" лише 26 осіб.

У серпні число нелегалів підскочило до 474, а у вересні - до 1 914 осіб. Глава МЗС ФРН Хорст Зеехофер висловив думку, що ключ до вирішення проблеми міграції за "білоруським маршрутом" знаходиться у Росії.