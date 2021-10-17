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Німеччина - лідер ЄС за кількістю прохань про надання притулку

Німеччина - лідер ЄС за кількістю прохань про надання притулку

Київ • УНН

 • 20068 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Німеччина утримує лідерство серед держав Євросоюзу за кількістю поданих заявок на надання притулку. Про повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на звіт Європейського управління з підтримки надання притулку, передає УНН.

Деталі

Згідно з документом, з січня по вересень в Федеральне управління міграції Німеччини було подано 100 278 запитів про надання притулку, що на 35,2% більше в порівнянні з показником за аналогічний період минулого року. При цьому в вересні було зареєстровано 13 849 заявок. Більшість прохань надходить від вихідців із Сирії, Афганістану і Іраку.

Друге місці за кількістю запитів за перші дев'ять місяців поточного року займає Франція - 54 105, далі Іспанія - 41 799, Італія - 37 492 та Австрія - 22 928.

Доповнення

Федеральна поліція Німеччини повідомила, що в цьому році кордон з Польщею незаконно перетнули понад 4 300 осіб, при цьому більшість мігрантів прибули з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану.

Федеральна поліція Німеччини повідомила, що з січня по липень цього року 26 осіб, що слідували "білоруським маршрутом", прибули в Німеччину без дозволу. За даними федеральної поліції, їх число виросло до 474 в серпні, 1 914 в вересні і 1 934 протягом перших 11 днів жовтня.

Тисячі мігрантів прибувають в Білорусь за туристичними візами і заохочуються до перетину кордону Польщі, Литви та, в меншій мірі Латвії - усі ці три країни ЄС, які межують з Білоруссю.

Польща у вівторок схвалила законопроект, який регулюватиме будівництво високого бар'єру з датчиками руху на кордоні з Білоруссю, щоб утримувати людей від перетину кордону. Орієнтовна вартість становить 1,65 мільярда злотих (407 мільйонів доларів).

Прикордонне агентство Польщі повідомило в середу, що було зареєстровано 470 спроб незаконного перетину кордону.

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